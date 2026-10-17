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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Kenijoje Ebolos atvejų skaičius išaugo iki 7

2026-10-17 19:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 19:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bendras užsikrėtusiųjų Ebolos virusu skaičius Kenijoje išaugo iki septynių, šeštadienį pranešė Kenijos sveikatos apsaugos ministerija.

Ebola virusas (nuotr. 123rf.com)

Bendras užsikrėtusiųjų Ebolos virusu skaičius Kenijoje išaugo iki septynių, šeštadienį pranešė Kenijos sveikatos apsaugos ministerija.

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Trims Kenijos sveikatos priežiūros darbuotojams, gydžiusiems pirmąjį šalyje patvirtintą Ebolos atvejį, buvo nustatytas teigiamas viruso testo rezultatas. Dar vienam asmeniui, susijusiam su pirmuoju Ebolos atveju, taip pat buvo nustatytas teigiamas testo rezultatas jam esant karantine. Iš viso patvirtintų viruso atvejų skaičius siekia 7.

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Ministerija pranešė, kad keturi nauji pacientai yra izoliuoti ir jiems teikiama medicininė pagalba. Kitų dviejų pacientų būklė yra stabili. Pirmasis pacientas mirė spalio 5 d., praėjus kelioms dienoms po to, kai atvyko į Keniją iš Kongo, kuriame nuo gegužės dėl epidemijos mirė mažiausiai 4 300 žmonių – tai sudaro beveik pusę visų ten patvirtintų atvejų.

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Šį protrūkį sukėlė reta Ebolos viruso Bundibugyo atmaina, kuriai nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo.

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Ebola yra labai užkrečiama ir plinta per tiesioginį kontaktą su užsikrėtusio asmens kūno skysčiais, įskaitant kraują ir pašalintą skrandžio turinį, arba per kontaktą su užterštais daiktais ir paviršiais, pavyzdžiui, patalyne ir drabužiais.

Buvo nustatyta, kad su pirmuoju pacientu – 40-mečiu vyru iš Kenijos – kontaktą turėjo apie 130 žmonių, pranešė ministerija. 128 iš jų buvo karantinuojami, o dviejų buvimo vieta nustatinėjama, teigiama pranešime.

Kenija sugriežtino patikrinimus ir atvėrė skubios pagalbos telefono liniją visiems, kurie įtaria, kad galėjo turėti kontaktą su Ebola sergančiu žmogumi, arba asmenims, kuriems pasireiškia simptomai.

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