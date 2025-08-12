Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas rugpjūčio 25 dieną Vašingtone priims Pietų Korėjos prezidentą

2025-08-12 08:01 / šaltinis: BNS
2025-08-12 08:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio 25 dieną Baltuosiuose rūmuose priims savo kolegą iš Pietų Korėjos, antradienį pranešė Seulas. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio 25 dieną Baltuosiuose rūmuose priims savo kolegą iš Pietų Korėjos, antradienį pranešė Seulas. 

0

Skelbiama, kad susitikimo metu jie aptars neseniai sudaryto prekybos susitarimo detales, lustus, laivų statybą ir kitas abiem šalims aktualias temas. 

Likus kelioms dienoms iki galutinio muitų įvedimo termino pabaigos, Vašingtonas ir Seulas pasiekė susitarimą, kuriuo išvengiama 25 proc. muitų Pietų Korėjos prekėms, sumažinant juos iki 15 procentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas taip pat sakė, kad šalis įsipareigojo investuoti 350 mlrd. dolerių (260,26 mlrd. eurų) ir už 100 mlrd. dolerių (86,75 mlrd. eurų) įsigyti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ar kitų energijos išteklių.

D. Trumpas pridūrė, kad Pietų Korėja sutiko investuoti papildomą „didelę pinigų sumą“, kurios dydis bus paskelbtas, kai Baltuosiuose rūmuose lankysis prezidentas Lee Jae-myungas.

Pietų Korėjos prezidento biuras pranešė, kad susitikime bus aptarta Vašingtono ir Seulo aljanso plėtra į „perspektyvinę visapusišką strateginę partnerystę“. Jis pridūrė, kad tai bus daroma atsižvelgiant į besikeičiančią pasaulinę saugumo ir ekonominę aplinką.

Prezidento atstovas spaudai Kang Yu-jungas nurodė, kad JAV ir Pietų Korėjos lyderiai aptars bendradarbiavimą „gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, puslaidininkių, baterijų ir laivų statybos, taip pat ekonominio saugumo partnerystę pažangiųjų technologijų, svarbiausių naudingųjų iškasenų ir kitose srityse“.

Pietų Korėjos pareigūnai teigė, kad Seulo įsipareigojimas padėti Jungtinėms Valstijoms atgaivinti savo laivų statybos pramonę padėjo pasiekti prekybos susitarimą.

Pietų Korėjos laivų statybos pramonė yra antra pagal dydį pasaulyje po Kinijos. Tuo tarpu JAV šioje srityje gerokai atsilieka nuo šių dviejų valstybių. 

Vašingtonas vis dažniau kreipiasi į užsienio laivų statyklas, kad sustiprintų karines operacijas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, o Pietų Korėja šiuo metu yra svarbi jo gynybos partnerė.

Lyderių aukščiausiojo lygio susitikimas bus pirmasis po to, kai birželį Lee Jae-myungas (Li Džemjungas) laimėjo prezidento rinkimus. 

