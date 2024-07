Dnipre – Rusijos dronų ataka: yra žuvusių, dešimtys sužeisti

Rusijos pajėgos nuolat taikosi į pramoninį miestą ir aplinkinį regioną nuo pat 2022 metų vasario, kai pradėjo invaziją.

„Šį rytą per Rusijos išpuolį Dnipro mieste žuvo keturi žmonės. Dvidešimt septyni žmonės buvo sužeisti. Vienuolika iš jų paguldyti į ligoninę. Dviejų būklė sunki“, – pranešė regiono gubernatorius Serhijus Lysakas.

Anksčiau jis apibūdino išpuolį kaip klastingą ir sakė, kad tarp nukentėjusiųjų yra 14 metų paauglė.

Visuomeninis transliuotojas „Suspilne“ sakė, kad per ataką nukentėjo prekybos centras. Be to, prie vienos medicinos įstaigos kilo gaisras.

Ukrainiečių karinės oro pajėgos pranešė, kad jų oro gynybos sistemos numušė šešis dronus ir penkias iš septynių raketų, kurios daugiausia buvo nukreiptos į Dniprą.

Dnipropetrovsko srities tarybos vadovas apibūdino šį išpuolį kaip masinį ir paskelbė nuotraukų, kuriose matyti per išpuolį nukentėję pastatai ir ant žemės pabirę sudužę stiklai.

„Taip dabar atrodo vienas iš miesto prekybos centrų. Išdaužyti automobiliai ir langai, nukentėjo degalinė. Visi padariniai vis dar tiriami“, – sakė Mykola Lukašukas.

Dnipro mieste, kuriame prieš karą gyveno apie milijoną žmonių, yra maždaug už 100 km nuo artimiausio taško palei pietinę fronto liniją.

Per Rusijos smūgį Dniprui 2023 metų sausį per vieną iš didžiausių Rusijos pajėgų surengtų bombardavimų žuvo daugiau kaip 40 žmonių.

Tuo metu Ukrainos rytinių Donecko ir Charkivo regionų pareigūnai pranešė, kad per naktines Rusijos atakas žuvo du civiliai.