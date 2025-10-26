Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl įtariamo romų išpuolio atsistatydino du Slovėnijos ministrai

2025-10-26 17:58 / šaltinis: BNS
2025-10-26 17:58

Slovėnijos vidaus reikalų ir teisingumo ministrai atsistatydino sekmadienį, kilus visuomenės pasipiktinimui dėl vyro, kurį, kaip įtariama, užpuolė romų bendruomenės narys, mirties.

Dėl įtariamo romų išpuolio atsistatydino du Slovėnijos ministrai

Slovėnijos vidaus reikalų ir teisingumo ministrai atsistatydino sekmadienį, kilus visuomenės pasipiktinimui dėl vyro, kurį, kaip įtariama, užpuolė romų bendruomenės narys, mirties.

0

„Tai neturėjo įvykti. Atsakingi ministrai prisiėmė atsakomybę ir atsistatydino“, – sakė liberalusis ministras pirmininkas Robertas Golobas spaudos konferencijoje po sekmadienį sušaukto neeilinio posėdžio šiam incidentui aptarti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidaus reikalų ministras Bostjanas Poklukaras ir teisingumo ministrė Andreja Katic  liks savo postuose, kol bus paskirti jų įpėdiniai, sakė R. Golobas.

Pasak policijos, 48 metų vyras buvo užpultas prie baro anksti šeštadienį Novo Mesto mieste Slovėnijos pietryčiuose, pranešė policija.

Žiniasklaida ir vietos valdžios institucijos išpuolį priskyrė grupei romų, o policija pranešė tik tiek, kad sulaikė 21 metų vyrą, turintį teistumą.

Per pastaruosius metus Novo Mesto mieste padidėjo įtampa su vietos romų bendruomene, nes padaugėjo smulkių nusikaltimų ir smurto atvejų, dėl kurių dažnai kaltinama ši tautinė mažuma.

Sekmadienio rytą šimtai gedėtojų susirinko į budėjimą mieste ir uždegė žvakutes už žuvusįjį, pranešė vietos žiniasklaida.

„Šis smurtinis įvykis įrodo, kad romų problema, apie kurią jau seniai perspėjame, gilėja, o valstybės institucijos nesiėmė priemonių, nors situacija yra rimta“, – sakoma Novo Mesto mero Gregoro Macedoni (Gregoro Makedoni) pareiškime internete.

G. Macedoni taip pat sušaukė neeilinį vietos valdžios institucijų posėdį ir demonstraciją antradienio popietę, kad pareikalautų vyriausybės priemonių saugumui regione užtikrinti.

M. Golobas sakė, kad vyriausybė į Novo Mesto rajoną atsiųs papildomus policijos padalinius, ir paskelbė apie teisines priemones, „kurių anksčiau negalėjome įsivaizduoti“, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Slovėnijos romų bendruomenės taryba apskaičiavo, kad Slovėnijoje, dviejų milijonų gyventojų turinčioje Vidurio Europos šalyje, gyvena nuo 7 tūkst. iki 12 tūkst. šios mažumos atstovų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

