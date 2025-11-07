 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Daugiau nei 100 žmonių Tanzanijoje apkaltinti išdavyste už dalyvavimą protestuose

2025-11-07 17:28 / šaltinis: BNS
 Tanzanija penktadienį daugiau nei 100 žmonių apkaltino išdavyste dėl jų įtariamo dalyvavimo protestuose, nukreiptuose prieš praėjusio mėnesio pabaigoje vykusius rinkimus, nurodė du teisminiai šaltiniai.

0

Pasak vieno šaltinio, kaltinimai buvo pateikti 138 žmonėms, tuo tarpu kitas šaltinis teigia, kad baudžiamojon atsakomybėn patraukta daugiau nei 100 asmenų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaltinamajame akte, kurį matė naujienų agentūra AFP, teigiama, kad šie asmenys kaltinami mėginimu sutrukdyti rinkimams ir įbauginti vykdomąją valdžią, padarant didelę žalą vyriausybės turtui.

Pagrindinė Tanzanijos opozicinė partija „Chadema“ praėjusią savaitę skelbė, kad per tris dienas trukusius protestus dėl rinkimų žuvo apie 700 žmonių.

Jungtinės Tautos (JT) paragino Tanzanijos saugumo pajėgas susilaikyti nuo nereikalingo jėgos naudojimo prieš demonstrantus ir pareikalavo ištirti su rinkimais susijusį smurtą. 

Prezidentė Samia Suluhu Hassan, kurios vyriausybė kaltinama represijų kampanija, siekė įtvirtinti savo pozicijas ir nutildyti kritikus savo partijoje per beveik jokio pasipriešinimo nesulaukusią kovą, nes pagrindiniai varžovai buvo įkalinti arba jiems buvo uždrausta kandidatuoti.

Praėjusios savaitės trečiadienį vykę rinkimai virto chaosu: į Dar es Salamo ir kitų miestų gatves išėjo didžiulės minios, kurios plėšė plakatus su prezidentės atvaizdu, puolė policiją ir rinkimų apylinkes, dėl to buvo išjungtas internetas ir paskelbta komendanto valanda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

