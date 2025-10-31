Tanzanijoje per su rinkimais siejamus protestus žuvo apie 700 žmonių

Protestuotojai penktadienį žygiavo į ekonominės sostinės Dar es Salamo centrą, sakė atstovas Johnas Kitoka.
„Šiuo metu mirčių skaičius Dar (es Salame) yra apie 350, o Mvanzoje – daugiau nei 200. Susumavus su skaičiais kitose vietose iš viso yra apie 700 (žuvusiųjų)“, – teigė jis.
Saugumo šaltinis AFP sakė, kad jiems žinomi panašūs skaičiai.
Jungtinės Tautos (JT) penktadienį paragino Tanzanijos saugumo pajėgas susilaikyti nuo nereikalingo jėgos naudojimo prieš demonstrantus ir pareikalavo ištirti su rinkimais susijusį smurtą.
„Raginame saugumo pajėgas susilaikyti nuo nereikalingos ar neproporcingos jėgos, įskaitant mirtinus ginklus, naudojimo prieš demonstrantus ir dėti visas pastangas įtampai mažinti. Protestai turi vykti taikiai“, – per spaudos konferenciją Ženevoje sakė iš Nairobio vaizdo ryšiu kalbėjęs JT Žmogaus teisių biuro atstovas Seifas Magango.
Prezidentė Samia Suluhu Hassan, kurios vyriausybė kaltinama represijų kampanija, siekė įtvirtinti savo pozicijas ir nutildyti kritikus savo partijoje per beveik jokio pasipriešinimo nesulaukusią kovą, nes pagrindiniai varžovai buvo įkalinti arba jiems buvo uždrausta kandidatuoti.
Trečiadienį vykę rinkimai virto chaosu: į Dar es Salamo ir kitų miestų gatves išėjo didžiulės minios, kurios plėšė plakatus su prezidentės atvaizdu, puolė policiją ir rinkimų apylinkes, dėl to buvo išjungtas internetas ir paskelbta komendanto valanda.
Kadangi užsienio žurnalistams iš esmės uždrausta nušviesti rinkimus, o ryšių blokada tęsiasi jau trečią dieną, informacijos iš vietos gaunama nedaug.
Tačiau pagrindinė opozicinė partija „Chadema“, kuriai neleista dalyvauti rinkimuose, pranešė, kad penktadienį protestuotojai žygiavo į Dar es Salaamo centrą, kur juos pasitiko gausios policijos ir kariuomenės pajėgos.
