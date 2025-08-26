Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Danija neatmeta galimybės pripažinti Palestinos valstybę

2025-08-26 16:23 / šaltinis: BNS
2025-08-26 16:23

Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pareiškė, kad Danija neatmeta galimybės pripažinti palestiniečių valstybę, jei ji bus demokratinė. 

Danijos vėliava (nuotr. Fotolia.com)

Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pareiškė, kad Danija neatmeta galimybės pripažinti palestiniečių valstybę, jei ji bus demokratinė. 

0

„Mes nesakome, kad nesvarstome pripažinti Palestinos valstybės“, – žurnalistams sakė ji. 

„Esame už tai Pasisakome už tai jau ilgą laiką. Tai yra tai, ko mes norime. Bet, žinoma, turime būti tikri, kad tai bus demokratinė valstybė“, – pridūrė premjerė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kopenhagoje sekmadienį vykusioje palestiniečius remiančioje demonstracijoje dalyvavo daugiau nei 10 tūkst. žmonių, reikalaudami nutraukti karą Gazos Ruože ir ragindami Daniją pripažinti Palestinos valstybę. 

M. Frederiksen rugpjūčio 16 dieną duodama interviu dienraščiui „Jyllands-Posten“ pareiškė, kad pats Izraelio lyderis Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) yra tapęs „problema“, ir pridūrė, kad Izraelio vyriausybė eina „per toli“.

„Tęsiami ir labai smurtiniai Netanyahu veiksmai Gazoje yra nepriimtini“, – tą pačią dieną ji parašė feisbuke ir pridūrė, kad nuo 2023 metų spalio 7-ąją palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ įvykdyto išpuolio  ji palaikė Izraelio teisę pašalinti „Hamas“ keliamą grėsmę“.

Palestiniečių valstybingumo pripažinimas turi tarnauti „teisingam tikslui“, antradienį pabrėžė ji.

„Tai turi įvykti tokiu metu, kai tai iš tiesų naudinga dviejų valstybių sprendimui. Ir kai galima garantuoti ilgalaikę ir demokratinę palestiniečių valstybę“, – tvirtino ji.

„Ir, žinoma, („Hamas“) lygiagrečiai turi pripažinti Izraelį", – pažymėjo ji. 

Tradicinė Izraelio rėmėja Danija pareiškė norinti pasinaudoti tuo, kad dabar pirmininkauja Europos Sąjungai (ES), kad padidintų spaudimą Izraelio vyriausybei nutraukti karą Gazos Ruože. 

„Bus sunku surinkti reikiamą paramą, bet mes padarysime viską, kas įmanoma“, – sakė ji.

Karas Gazos Ruože kilo dėl 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengto išpuolio prieš Izraelį, per kurį, naujienų agentūros AFP skaičiavimais, pagrįstais oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Kovotojai taip pat pagrobė 251 įkaitą. Gazos Ruože vis dar yra 49 įkaitai, iš kurių 27, pasak Izraelio kariuomenės, yra žuvę.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio atsakomąją kampaniją šioje palestiniečių teritorijoje žuvo daugiau kaip 62,7 tūkst. žmonių, taip pat daugiausiai civiliai.

