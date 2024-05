Cohenas teisme paliudijo Trumpo vardu melavęs

Michaelas Cohenas teisme liudijo po D. Trumpui skaudžios savaitės, per kurią suaugusiųjų filmų žvaigždė Stormy Daniels išsamiai papasakojo apie jų galimus seksualinius santykius, kurie yra bylos esmė ir kuriuos prezidentu siekiantis tapti respublikonas įnirtingai neigia.

S. Daniels, kuri teigia turėjusi lytinių santykių su D. Trumpu 2006 metais, neigia, kad grasino jam, jei jis nenupirks jos tylos už 130 tūkst. dolerių (110,8 tūkst. eurų).

77 metų D. Trumpas kaltinamas klastojęs verslo dokumentus, kad 2016-aisiais prezidento rinkimų išvakarėse, kai ši istorija galėjo tapti politiškai pražūtinga, savo advokatui M. Cohenui atlygino mokėjimą.

REKLAMA

REKLAMA

Prokurorė Susan Hoffinger paklausė M. Coheno, ar jis, būdamas nekilnojamojo turto magnato advokatas, melavo ir engė žmones D. Trumpo vardu.

„Taip [...] To reikėjo užduočiai įvykdyti“, – teigė M. Cohenas, kartkartėmis žvilgtelėdavęs į buvusį savo viršininką prie kaltinamojo stalo.

REKLAMA

M. Cohenas sakė D. Trumpą norėjus, kad jam būtų nedelsiant pranešama apie bet kokius pokyčius, susijusius su jo pavestomis užduotimis.

„Kai jis jums ką nors pavesdavo, sakydavo: „Informuokite mane. Praneškite man, kas vyksta“, – liudijo M. Cohenas. Jis sakė, kad tai ypač būdavo aktualu, „jei buvo klausimas, kuris jam kėlė nerimą“.

„Jei jis apie tai sužinotų kitu būdu, jums tai nesibaigtų gerai“, – kalbėjo jis.

Po to, kai M. Cohenas buvo nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme už melavimą Kongresui ir finansinius nusikaltimus, jis kiek daugiau nei 13 mėnesių praleido kalėjime ir pusantrų metų – namų arešte.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau prisiekusieji iš liudytojų ne kartą girdėjo, kad M. Cohenas buvo sudėtingo charakterio žmogus, kuris gąsdino ir įkalbinėjo kitus, kad pasiektų savo, o gynybos advokatai jį vaizdavo kaip patologinį melagį ir nuteistą nusikaltėlį.

Pirmadienį šis teisės specialistas teigė D. Trumpui dirbęs tiek asmeniniais, tiek korporaciniais klausimais. M. Coheno teigimu, pastarasis neturėjo el. pašto adreso, nes bijojo palikti įkalčių, kurie galėtų būti panaudoti jo baudžiamajam persekiojimui.

S. Daniels parodymai

Teismo procesas vyksta likus šešiems mėnesiams iki lapkritį rengiamų rinkimų, kuriuose respublikonas veikiausiai susigrums su demokratu Joe Bidenu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusią savaitę beveik aštuonias valandas per dvi dienas S. Daniels Niujorko prisiekusiesiems pasakojo apie vienos nakties nuotykį su D. Trumpu per garsenybių golfo turnyrą, o paskui apie atsiskaitymą, kuris, anot jos, įvyko po to.

Ji užsiminė ir apie verslo magnato pižamą, apatinius, jo elgesį miegamajame bei paminėjo, kad jis nenaudojo prezervatyvo.

Nors S. Daniels, kaip ji teigė, nebuvo grasinama nei žodžiu, nei fiziškai, moteris nurodė, kad jai „buvo gėda, kad nesustabdžiau to, nepasakiau „ne“.

Tai buvo detalės, kurias gynyba įrodinėjo nesant susijusias su byla, tačiau per kryžminę apklausą jas sustiprino ir kartojo.

D. Trumpas didžiąją dalį S. Daniels parodymų klausė pasyviai, kartais keikėsi, o įeidamas ir išeidamas iš Manhatano teismo salės komentaruose žurnalistams piktinosi teismo procesu.

REKLAMA

D. Trumpas neigia turėjęs lytinių santykių su D. Daniels, o jo advokatai paprašė teisėjo atidėti bylos nagrinėjimą, nes jos liudijimas buvo „itin žalingas“ iš esmės su finansiniais dokumentais ir rinkimais susijusioje byloje.

„Žmonės pamiršta, jei galvoja, jog jam bus sunku suvaldyti savo nervus, kad 2019 metais jis viešai liudijo – ir tai darė prieš 15 respublikonų“, – naujienų agentūrai AFP sakė artimas M. Cohenui šaltinis, patvirtinęs, kad pirmadienį jis duos parodymus.

„Viskas, ką jis sako, yra pagrįsta dokumentais. Jam keliami aukšti reikalavimai, kad įrodytų savo nuoširdumą, bet jis įrodė, kad gali tai padaryti“, – teigė jis.

REKLAMA

Grubūs įžeidinėjimai

Praėjusį antradienį teisėjas Juanas Merchanas atmetė skundą dėl neteisingo bylos nagrinėjimo, o ketvirtadienį buvo pateiktas dar vienas prašymas.

J. Merchanas uždraudė D. Trumpui viešai užsipulti liudytojus, o buvęs prezidentas, kuris jau daugelį metų keičiasi įžeidimais su S. Daniels, vadindamas ją „arkliaveide“ ir svaidydamasis kitais šiurkščiais įžeidimais, tiesiogiai nėra komentavęs jos parodymų.

Šeštadienį D. Trumpas kalbėjo mitinge Naujojo Džersio paplūdimyje ir pasmerkė teisėją kaip „konfliktišką“, o bylos prokurorą Alviną Braggą – kaip „radikalų demokratą“.

Tačiau atrodė, kad jis paisė įsakymo tylėti ir vengė įvardyti bet kokius bylos liudytojus, įskaitant M. Coheną.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ketvirtadienį D. Trumpas pranešė, kad pateikė apeliacinį skundą dėl įsakymo tylėti, o penktadienį jo advokatai siekė, kad, prieš M. Cohenui duodant parodymus, įsakymas tylėti būtų taikomas ir jam, aštriam D. Trumpo kritikui.

Jo advokatai taip pat reikalavo, kad D. Trumpui būtų leista viešai atsakyti į S. Daniels teiginius apie jų susitikimą dabar, kai ji nebėra liudytoja.

Teisėjas J. Merchanas atmetė prašymą pakeisti įsakymą dėl tylėjimo, už kurio pažeidimą D. Trumpui buvo skirta 10 tūkst. dolerių (9,23 tūkst. eurų) bauda.

Be Niujorko bylos, D. Trumpui Vašingtone ir Džordžijoje pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant panaikinti 2020 metų rinkimų rezultatus.

Floridoje jam taip pat buvo pateikti kaltinimai dėl įtariamo netinkamo įslaptintų dokumentų tvarkymo po to, kai jis paliko Baltuosius rūmus, tačiau ši byla buvo atidėta neribotam laikui.