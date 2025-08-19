Kalendorius
CNN įvardijo vieną Trumpo prioritetų derybose dėl taikos Ukrainoje: įtaką padarė jo žmona

2025-08-19 22:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 22:05

Tiek JAV prezidentas Donaldas Trumpas, tiek JAV pirmoji ponia Melania Trump pabrėžė, kad svarbu grąžinti Ukrainos vaikus, kuriuos Rusija pagrobė per karą, rašo CNN.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump liepos 4-ąją (nuotr. SCANPIX)
5

0

Donaldas Trumpas ir Melania Trump liepos 4-ąją
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Melania Trump liepos 4-ąją

Tikėtina, kad būtent pirmoji ponia ir jos prisirišimas vaikams lėmė tai, kad D. Trumpas skiria dėmesio šiam okupantų nusikaltimui.

Tačiau D. Trumpo administracija sumažino finansavimą pagrindinei organizacijai, kuri renka įrodymus apie Rusijos karo nusikaltimus, įskaitant priverstinį dešimčių tūkstančių Ukrainos vaikų išvežimą iš Ukrainos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos konflikto stebėjimo centras buvo valdomas Jeilio universiteto humanitarinių tyrimų laboratorijos ir įsteigtas Valstybės departamento 2022 m. siekiant „rinkti, analizuoti ir plačiai skelbti įrodymus apie Rusijos įvykdytus karo nusikaltimus ir kitus žiaurumus Ukrainoje“.

Grupė parengė ataskaitas apie daugybę įtariamų Rusijos karo nusikaltimų, įskaitant Maskvos pastangas perkelti, perauklėti, kartais karine tvarka apmokyti ar prievarta įvaikinti Ukrainos vaikus.

Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl įtariamo karo nusikaltimo – prievartinio Ukrainos vaikų deportavimo.

Kaip CNN pranešė kovo mėnesį, JAV administracija nutraukė finansavimą Ukrainos konflikto stebėjimo centrui.

Finansavimas buvo laikinai atnaujintas vėliau tą patį mėnesį, kad įtariamų Rusijos karo nusikaltimų įrodymų archyvas galėtų būti perduotas Europos Sąjungos teisėsaugos agentūrai Europolui.

Birželio mėnesį grupė įstatymų leidėjų paragino Valstybės departamentą išmokėti maždaug 8 mln. JAV dolerių, kuriuos agentūra 2024 m. pabaigoje Kongresui nurodė skirti Ukrainos konflikto stebėjimo centro veiklai remti.

Veiklą tęs iki sausio

Du Kongreso pareigūnai CNN antradienį sakė, kad, kiek jiems žinoma, lėšos nebuvo išmokėtos.

JAV Jeilio universiteto Humanitarinių tyrimų laboratorija surinko pakankamai lėšų iš privačių aukų, kad galėtų tęsti savo veiklą iki sausio 1 d., sakė vykdantysis direktorius, tačiau nežinoma, kas bus po to.

