Buvo laikinai sustabdytas keltų eismas tarp Helsinkio ir Talino – paaiškino, kas įvyko

Šeštadienį 19.20 val. Suomijos policija iš Pasienio apsaugos tarnybos gavo pranešimą apie pietinėje Kustaanmiekos sąsiaurio dalyje, keleivinių laivų naudojamame laivybos kelyje, esantį piltuvo formos metalinį objektą. Policija ir Pakrančių apsauga teritoriją aptvėrė.
Policija paprašė Suomijos karinio jūrų laivyno padėti nustatyti, kas tai per objektas, pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“.
Objekto identifikuoti atvykęs Suomijos karinis jūrų laivynas preliminariai įvertino, kad tai labai sena mechaninė nuskendusio laivo dalis.
Helsinkio policijos departamentas apie 2.30 val. paskelbtame pranešime nurodė, kad objektas nėra sprogstamasis užtaisas.
Vėliau objektas bus nutemptas į Santahaminą tolesniam tyrimui, pranešė „Yle“.
Institucijos panaikino jūros teritorijoje taikytus apribojimus, o policija išvyko iš įvykio vietos.
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