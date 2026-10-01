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Suomijoje – nerimas dėl įsilaužimų į politikų namus

2026-10-01 18:14 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 18:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Suomijos institucijos ketvirtadienį pranešė tiriančios virtinę įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus.

Suomijoje – nerimas dėl įsilaužimų į politikų namus (Scanpix nuotr.)

Suomijos institucijos ketvirtadienį pranešė tiriančios virtinę įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus.

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Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susiję su užsienio valstybe.

Žiniasklaidai pranešus apie įtariamus įsilaužimus, parlamento pirmininkas Jussi Halla-aho ketvirtadienį patvirtino, kad parlamentas informuotas apie „reikšmingą“ skaičių įsilaužimų bei bandymų įsilaužti į kelių politikų namus.

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„Negaliu tiksliai pakomentuoti mums žinomų įtariamų atvejų skaičiaus, tačiau bet kuriuo atveju jis yra reikšmingas“, – spaudos konferencijoje sakė J. Halla-aho.

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Jis pridūrė, kad žinomi incidentai vyko ilgesnį laiką, o pirmasis, kaip manoma, įvyko maždaug prieš metus.

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„Šiame etape nėra jokios informacijos apie motyvą ar apie tai, kas už tai atsakingas“, – pabrėžė jis.

Žurnalisto paklaustas, ar už įtariamų įsilaužimų galėtų stovėti užsienio valstybė, Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo teigė, jog tai labai tikėtina.

„Šiais laikais tai visiškai įmanoma“, – sakė premjeras.

„Jei kas nors bando destabilizuoti Suomiją, mūsų saugumo jausmą arba, pavyzdžiui, mūsų paramą Ukrainai, tai sukelia priešingą poveikį. Tai stiprina mūsų vienybę“, – kalbėjo jis.

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Parlamento pirmininko pavaduotoja Paula Risikko, vadovaujanti parlamento saugumo grupei, pranešė buvusi informuota apie šiuos įtarimus praėjusią savaitę.

Ji pridūrė, kad Helsinkio policijai pavesta atlikti „pradinį tyrimo etapą“.

Pradėtas tyrimas

Pranešime Helsinkio policija patvirtino, kad pradėtas preliminarus tyrimas.

„Tyrimas yra ankstyvojoje stadijoje, ir šiuo metu policija daugiau nieko negali komentuoti“, – nurodoma jame.

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Visiems parlamento nariams nurodyta būti budriems, pranešti apie pastebėjimus ir prireikus pateikti pareiškimus policijai.

Laikraštis „Ilta-Sanomat“ anksčiau šią savaitę pranešė, kad parlamentarai apie galimus įsilaužimus buvo įspėti praėjusią savaitę, o leidiniui žinoma apie mažiausiai du įsibrovimus į namus.

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Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas pareiškė, kad „išpuolis prieš parlamento narį yra išpuolis prieš demokratiją“.

„Tai neturėtų būti leidžiama ar toleruojama jokia forma“, – sakė jis žurnalistams per naujųjų šalies naikintuvų F-35 pristatymo ceremoniją Rovaniemio mieste, tolimojoje Suomijos šiaurėje.

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