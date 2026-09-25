Virš Suomijos įlankos pastebėti Rusijos orlaiviai: pakelti naikintuvai

Oro pajėgų teigimu, abiejų Šiaurės šalių greitojo reagavimo parengties (QRA) naikintuvai buvo pakelti ketvirtadienį.
Skelbiama, kad jie tarptautinėje oro erdvėje virš Suomijos įlankos atpažino Rusijos orlaivių grupę, kurią sudarė transporto lėktuvas Tu-134 ir naikintuvai MiG-31 bei Su-30.
Kariuomenės teigimu, tai buvo pirmoji bendra abiejų šalių oro pajėgų operacinė atpažinimo misija.
„Baltijos jūra dar niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar“
Pastaraisiais metais įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo, o Šiaurės šalių naikintuvai reguliariai keliami perimti Rusijos orlaivių.
Po 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą Švedija ir Suomija atsisakė dešimtmečius taikyto nesijungimo į karines sąjungas principo ir įstojo į NATO.
Apie operaciją platformoje „X“ pasisakė Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.
„Baltijos jūra dar niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar, tačiau kartu dar niekada nebuvo taip gerai apsaugota kaip šiuo metu“, – tikino jis.
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