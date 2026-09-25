Sujudimas NATO šalyje: į orą pakilo F-16 naikintuvai, gyventojai sulaukė perspėjimų

Apie tai rašo „Evropeiskaja pravda“, remdamasi Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu.
Du Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai F-16, vykdantys oro policijos misiją Borčos 86-ojoje aviacijos bazėje, pakilo į orą stebėti situacijos.
Gyventojai sulaukė perspėjimų
Nacionalinis karinis vadovavimo centras informavo Generalinę ekstremaliųjų situacijų inspekciją apie sprendimą įspėti rytinės Galacio apskrities dalies ir šiaurinės Tulčios apskrities dalies gyventojus. 3.27 val. gyventojams buvo išsiųsti įspėjimai per „RO-Alert“ sistemą.
Oro pavojus rytinėje Galacio apskrities dalyje ir šiaurinėje Tulčios apskrities dalyje buvo atšauktas 4.14 val.
Apie Rumunijos oro erdvės pažeidimą nepranešta.
Primename, kad naktį iš rugsėjo 23-iosios į 24-ąją Rumunijoje dėl netoli Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėtų bepiločių orlaivių taip pat buvo pakelti naikintuvai.
Tuo metu Lenkijos vyriausybė pranešė ketinanti platinti instrukcijas, kaip elgtis oro atakų metu. Jose bus paaiškintos pagrindinės taisyklės, kaip rasti saugią vietą tiek lauke, tiek pastato viduje, kilus grėsmei iš oro.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.