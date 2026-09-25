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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sujudimas NATO šalyje: į orą pakilo F-16 naikintuvai, gyventojai sulaukė perspėjimų

2026-09-25 09:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 09:06
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Rumunijos nacionalinės gynybos ministerijos radiolokacinė stebėjimo sistema penktadienio, rugsėjo 25-osios, rytą aptiko oro taikinį, judėjusį už 20 kilometrų į rytus nuo Galacio apskrities.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Rumunijos nacionalinės gynybos ministerijos radiolokacinė stebėjimo sistema penktadienio, rugsėjo 25-osios, rytą aptiko oro taikinį, judėjusį už 20 kilometrų į rytus nuo Galacio apskrities.

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Apie tai rašo „Evropeiskaja pravda“, remdamasi Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu.

Du Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai F-16, vykdantys oro policijos misiją Borčos 86-ojoje aviacijos bazėje, pakilo į orą stebėti situacijos.

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Gyventojai sulaukė perspėjimų

Nacionalinis karinis vadovavimo centras informavo Generalinę ekstremaliųjų situacijų inspekciją apie sprendimą įspėti rytinės Galacio apskrities dalies ir šiaurinės Tulčios apskrities dalies gyventojus. 3.27 val. gyventojams buvo išsiųsti įspėjimai per „RO-Alert“ sistemą.

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Oro pavojus rytinėje Galacio apskrities dalyje ir šiaurinėje Tulčios apskrities dalyje buvo atšauktas 4.14 val.

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Apie Rumunijos oro erdvės pažeidimą nepranešta.

Primename, kad naktį iš rugsėjo 23-iosios į 24-ąją Rumunijoje dėl netoli Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėtų bepiločių orlaivių taip pat buvo pakelti naikintuvai.

Tuo metu Lenkijos vyriausybė pranešė ketinanti platinti instrukcijas, kaip elgtis oro atakų metu. Jose bus paaiškintos pagrindinės taisyklės, kaip rasti saugią vietą tiek lauke, tiek pastato viduje, kilus grėsmei iš oro.

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