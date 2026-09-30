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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Estijos žvalgyba skambina pavojaus varpais: Rusija sistemingai taikosi į Europą

2026-09-30 21:02 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 21:02
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Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendroves, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetines atakas, trečiadienį sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas.

Estijos vėliava (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (23)

Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendroves, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetines atakas, trečiadienį sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas.

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Rusijos veiksmai visoje Europoje akivaizdžiai yra sistemingi“, – transliuotojui ETV sakė Estijos vidaus saugumo tarnybai vadovaujantis Margo Pallosonas.

Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmones, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą.

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M. Pallosono teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpuolių.

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Paklaustas, ar atakų padaugėjo, jis sakė, kad pastaruosius trejus metus jų lygis išliko nuolat aukštas, tačiau perspėjo, kad grėsmės lygis padidėjo padaugėjus incidentų, susijusių su sprogmenimis. M. Pallosonas paminėjo atvejį, kai buvo užkirstas kelias išpuoliui Vokietijos Leipcigo oro uoste panaudojant sprogmenų prikrautą droną.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rekomenduoja stiprinti gynybos priemones

Antradienį Estija oficialiai apkaltino Rusiją gynybos įmonės „Milrem Robotics“ padegimu. Ši įmonė kuria nepilotuojamas karines sistemas, Ukrainoje naudojamas nuo 2022 metų. Rusija Talino kaltinimus atmetė.

„Primygtinai rekomenduojame visoms gynybos pramonės įmonėms, ypač ką nors tiekiančioms Ukrainai, stiprinti kibernetinės gynybos priemones“, – sakė M. Pallosonas. 

Jo teigimu, Estijos gynybos sektoriaus įmonės yra konkretūs puolimo taikiniai.

Ši Baltijos šalis, Europos Sąjungos ir NATO narė, besiribojanti su Rusija, yra artima Ukrainos partnerė ir rėmėja. Ukraina daugiau kaip ketverius metus ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.

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