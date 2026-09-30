Išsigandęs Kremlius keičia toną – po NATO pratybų šalia Kaliningrado: skrieja susirūpinimo laiškai

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Šiaulių gyventojai stebėjo neįprastą vaizdą – dangų vienas po kito raižė italų, ispanų ir turkų pilotai su naikintuvais, saugančiais Baltijos šalių oro erdvę. NATO sąjungininkai ir pademonstravo, ir paaiškino, ką reiškia gynybos misija tapusi oro policijos misija.
„Anksčiau, kai čia buvome dislokuoti per oro policijos misiją, mūsų užduotis buvo perimti Rusijos orlaivius, skrendančius iš Kaliningrado į Sankt Peterburgą ir atgal. Tai buvo pagrindinė užduotis. Dabar šiek tiek kitaip. Mes matėme skrendančius dronus mūsų oro erdvėje, ir tai visiškai kitokie atvejai. Susiduriame su naujomis grėsmėmis, turime būti lankstesni“, – sakė Italijos misijos grupės vadas Stefano Livatino.
„Dabar įgaliojimai apima ir įskridusių objektų, tokių kaip dronai, galbūt raketos, perėmimą ir galutiniame variante – sunaikinimą“, – tikino Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas.
Italų pilotai jau turi kuo pasigirti – būtent jie numušė vieną droną virš Latvijos ir vieną netoli Kauno.
„Tai mums užtruko 20 minučių nuo pakilimo iki numušimo. Tai buvo pakankamai greita“, – pasakojo S. Livatino.
Vietoje įprastų grasinimų – „gilus susirūpinimas“
NATO oro pajėgos pastaruoju metu demonstravo nemažą aktyvumą. Prieš gerą mėnesį buvo surengtos didelės pratybos ore, kuomet daugybė Aljanso orlaivių suko ratus aplink Kaliningradą. Nors buvo daug spėlionių, kas vyksta, NATO karininkai viską aiškino paprastai – tai tik pratybos.
Bet atrodo, kad tai gerokai išgąsdino Kremlių. Paaiškėjo, kad rusai per ambasadą Belgijoje į NATO būstinę nusiuntė laišką, kuriame parašė, kad jeigu Aljansas bandytų izoliuoti Kaliningrado sritį, tai padidintų karinio susidūrimo riziką.
„Ne kartą girdėjome iš Lenkijos ir kitų Europos šalių pareiškimus, tarp jų ir agresyvius, kuriuose buvo paliestas Kaliningrado klausimas. Todėl visiškai natūralu, kad mūsų diplomatai siekia priminti kai kuriems Europos karštakošiams apie mūsų pamatinius politinius dokumentus šiuo klausimu“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Bet būtent tokie laiškai yra neįprastas dalykas Rusijai, kuri pati yra didžiausia karštakošė žemyne, puolanti ir provokuojanti kitas šalis. Įprastai rusai skubėdavo garsiai visiems grasinti karu ar sunaikinimu, bet dabar rašo laiškus. Net ir savo Užsienio reikalų ministerijos puslapyje paskelbė pranešimą, kuriame kalba tarytum eskalacijos nenorintys vakariečiai.
„Esame giliai susirūpinę dėl provokuojančių Šiaurės Atlanto Aljanso vadovybės ir NATO valstybių narių pareiškimų bei veiksmų, susijusių su Kaliningrado sritimi – neatsiejama Rusijos Federacijos dalimi. Stebime precedento neturintį Aljanso karinio aktyvumo padidėjimą prie mūsų vakarinių sienų“, – susirūpinimą reiškė Rusijos ambasada Belgijoje.
Ne įprasti grasinimai visus sunaikinti, o kalbos apie susirūpinimą ir priminimas, kad tai gali padidinti konflikto riziką. Gali būti, kad rusai suprato anksčiau NATO pasiųstą žinutę, jog Kaliningradas, kaip kalba Vakarų generolai, prireikus būtų nušluotas per kelias valandas.
NATO atsakas ir besitęsianti hibridinė grėsmė
„NATO yra grynai gynybinis Aljansas. Mes nesiekiame jokios eskalacijos, bet ruošiamės visokiausiems scenarijams, todėl reguliariai treniruojamės mūsų oro erdvėje“, – pasakojo G. Thomas.
Kitaip tariant, rusai paragavo savo pačių taktikos, tik vietoj garsaus rusiško rėkimo vakariečiai viską parodė ore.
Nors skambių ir viešų grasinimų Kremlius atsisakyti neskuba – kai Lenkija pareiškė, kad ukrainiečiai „Patriot“ raketas gamintis galėtų būtent Lenkijoje, nes taip esą saugiau, Sergejus Lavrovas prabilo apie Rusijos branduolinę doktriną. Ir nors tai viešas grasinimas, panašu, kad tokios kalbos NATO generolų negąsdina.
„Aš manau, kad Rusijai, akivaizdu, nesiseka Ukrainos fronte, yra daug emocijų, pykčio ir desperacijos. O žinote, desperacija – kaip ir žmogaus gyvenime: kai nesiseka, kai nepasieki to, ką esi suplanavęs kaip agresorius, tada kyla pyktis, kaltinimai ir tolimesnis siautėjimas“, – sakė Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Ir nors didelio karo su Vakarais kariauti rusai šiuo metu nėra pajėgūs, terorizavimą hibridiniais išpuoliais, tikėtina, tęs ir toliau. Estijos saugumas bei valdžia pranešė, kad pavyko nustatyti, jog vienos iš gynybos pramonės įmonių padegimą suorganizavo būtent Rusijos specialiosios tarnybos.
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