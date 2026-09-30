Stambus laimikis pajūryje – „Aro“ pareigūnai perėmė 41 kg narkotikų krovinį: sulaikyti 2 vyrai ir 1 moteris

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Susistabdę prabangų BMW ir nukreipę ginklus, „Aro“ pareigūnai ant asfalto paguldo narkotikų prekeivį. Jį bei dar du bendrininkus nustatyti ir sučiupti padėjo tarptautinis tyrimas.
„Buvo sulaikyti du vyrai ir 38-erių moteris. Įtariama, kad šie asmenys organizavo didelių kiekių narkotinių medžiagų gabenimą ir platinimą keliose Europos valstybėse“, – sakė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Gresia laisvės atėmimas iki 15 metų
Prancūzijos muitinės pareigūnai krovininiame automobilyje rado ir paėmė 34 pakuotes, kuriose bendrai buvo beveik 41 kg kanapių. Paimtų kvaišalų kaina juodojoje rinkoje siekia daugiau nei 400 000 eurų. Įtarimai pareikšti 46-erių bedarbiui Klaipėdos rajono gyventojui, anksčiau ne kartą teistam 43-ejų klaipėdiečiui bei 38-erių anksčiau neteistai, vienoje bendrovėje dirbančiai klaipėdietei.
Abu vyrai suimti, moteriai skirtas 15 000 eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Dalį įtariamųjų pareigūnai sieja su organizuotu nusikalstamumu. Už šiuos nusikaltimus įstatymas numato laisvės atėmimą nuo 10 iki 15 metų.
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