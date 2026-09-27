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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Aras“ šturmavo butą Klaipėdoje – viduje slėpėsi pavojingas su žmogžudystėmis sietas ieškomasis

2026-09-27 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 20:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdoje, viename Budelkiemio gatvės name, per „Aro“ pareigūnų šturmą nusišovė pusantrų metų ieškotas šiaulietis Alvydas Juodris. Policijos turimais duomenimis, šis asmuo pragyvenimui pasirinko samdomo žudiko profesiją.

ARAS (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (9)

Klaipėdoje, viename Budelkiemio gatvės name, per „Aro“ pareigūnų šturmą nusišovė pusantrų metų ieškotas šiaulietis Alvydas Juodris. Policijos turimais duomenimis, šis asmuo pragyvenimui pasirinko samdomo žudiko profesiją.

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Apie šią išskirtinę bendrą policijos ir „Aras“ pareigūnų operaciją galima rasti informacijos kriminalinių naujienų laikraščio „Akistata“ archyvuose.

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Ieškomojo galėjo ir nepažinti

Tą 1998-ųjų vasarą Šiaulių policija turėjo informacijos apie A. Judrio buvimo vietą ir rengėsi jį sulaikyti, apie tai minimaliai ir tik paskutinę akimirką informavę kolegas iš Klaipėdos.

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Paskutinėje pasaloje pareigūnai jo tykojo apie dvi savaites. Buvo net pradėta abejoti, ar A. Juodris iš viso pasirodys – gal jis pastebėjo pasalą? Gal jį kas nors įspėjo?

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Maža to, kriminalistai žinojo, kad atsargiai pro langą stebėdami minėtą daugiabutį, A. Juodrį gali ir pražiopsoti. Mat šis iš Šiaulių kilęs vyras garsėjo gabumais keisti savo išvaizdą perukais ir grimu.

Nors sekliai turėjo A. Juodrio nuotrauką, tačiau sklido gandai, kad ieškomas asmuo yra pasidaręs plastinę operaciją, pakeitęs savo išvaizdą.

Pistoletu šaudė lyg automatu

A. Juodris namo grįžo apie 13 val. Čia jis su savo antrąja žmona ir dviem dukterimis nuomojosi butą. Nežinia kodėl, bet A. Juodriui buvo leista įeiti į butą. Pareigūnai nekomentavo – tai buvo padaryta sąmoningai ar per neapdairumą.

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Kai A. Juodris atsidūrė bute, „Aro“ pareigūnams liko skambinti į duris ir prisistatyti. Iš buto pasigirdo šūviai, todėl pareigūnams teko laužti duris. Prisidengdamas bute buvusia žmona ir dukterimis, A. Juodris šaudė lyg patrakęs.

Dukart pataikė į arčiausiai buvusio „Aro“ pareigūno krūtinę (šį išgelbėjo neperšaunama liemenė – aut. past.), sykį į jo koją. Netrukus A. Juodris su šeima užsidarė kitame kambaryje.

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Vos po kelių sekundžių ten nuaidėjo šūvis. Tada iš kambario išėjo viena iš A. Juodrio dukterų ir pasakė, kad tėtis nusižudė. Jis gulėjo sukniubęs, o rankos buvo po juo, todėl įtarta, kad jis gali būti palikęs sprogmenį po savimi.

Teko evakuoti visą daugiabutį ir sulaukti išminuotojų. Šie darbavosi net keletą valandų, kol paaiškėjo, kad jokių sprogmenų ten nėra. Prie A. Juodrio kūno buvo rastas tiks pistoletas su tuščia apkaba. Paskutinę kulką jis buvo pasilikęs sau.

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Tiesa, bute rasta gerokai daugiau ginklų – pistoletas, kulkosvaidis su duslintuvu, daug apkabų su šoviniais. Net į jo striukę buvo įsiūta neperšaunama liemenė. Šturmuodami A. Juodrio butą, pareigūnai visiškai pamiršo BMW, kuriuo šis grįžo namo. Per sumaištį ši transporto priemonė pradingo. Tad įtarta, kad su A. Juodriu namo buvo grįžęs ir šio bendrininkas.

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Su juo sietos garsios žmogžudystės

1997-ųjų rugsėjį Klaipėdos Girulių miške rastas nušautas vienas „Žardinių“ gaujos lyderis Mindaugas Bendzalauskas-Benzas. Tąkart jis su dar dviem gaujos nariais vyko į Girulių mišką su kažkuo susitikti.

Kelią jiems pastojo nuvirtęs rąstas. Automobilis sustojo, o iš jo išlipusio Benzo jau tykojo žudikai. Jie pradėjo šaudyti. Likę automobilyje spūstelėjo greičio pedalą ir peršokę rąstą nurūko jūros link.

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Paleidę kontrolinį šūvį į Benzo galvą, jo kūną žudikai nutempė į miško gilumą. Teigiama, kad abu žudikai neslėpė savo veidų, kalbėjo lietuviškai. Pagal Benzo kūne rastas kulkas nustatyta, kad iš to paties ginklo galėjo būti nušauti keli žmonės Šiauliuose, Maskvoje ir Kaliningrade.

Nors A. Juodrio pareigūnams nepavyko sulaikyti gyvo, bet net neabejojama, kad A. Juodris 1997-ųjų sausio 11-ąją nušovė prie Šiaulių žvejojusį A. Rimšą, pravarde Kryžius. Pastarasis buvo solidi figūra Šiaulių nusikalstamame pasaulyje.

Policija turėjo pagrindą manyti, kad A. Juodris nušovė apie 10 žmonių. Užsakymus jis esą vykdė ne tik Klaipėdoje ir Šiauliuose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, Kaliningrado srityje bei Maskvoje.

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