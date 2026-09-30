„Novaturo“ didžiausias akcininkas – suimtasis narkotikų ir prostitucijos byloje

Tarp šio tyrimo įtariamųjų yra ir šiuo metu suimtas buvęs Antalijos didmiesčio meras Muhittinas Bocekas bei jo sūnus Mustafa Gokhanas Bocekas. Nuo liepos 5 d. suimtam M. Bocekui rugpjūčio pradžioje taip pat buvo pareikšti įtarimai dėl „skatinimo užsiimti prostitucija“.
Pirmadienį įvykdytos operacijos metu atliktos kratos 35 adresais ir dviejuose laivuose. Iš 20 asmenų, kuriuos nurodyta suimti, sulaikyti 18. Verslininkai Semsettinas Lokoglu ir Arda Tuzunas vis dar ieškomi.
Prokuratūra teigia, kad yra keli parodymai, jog Ş. Lokoglu priklausančiame laive buvo rengiami renginiai prostitucijos ir narkotikų vartojimo tikslais, o atvykusiems asmenims buvo tiekiami narkotikai.
Iš įtariamųjų bus paimti kraujo, šlapimo ir plaukų mėginiai, siekiant nustatyti, ar jie vartojo narkotines medžiagas.
Byloje esančiuose liudijimuose minimi teiginiai dėl narkotikų vartojimo ir renginių, į kuriuos buvo įtrauktos moterys, viešbutyje „Selectum“. Šiuose epizoduose minima ir Neseto Kockaro pavardė, rašoma turkų „Takvim“.
Taip pat pažymima, kad byloje yra parodymų apie Semsettinui Lokoglu priklausančiame laive tiektus narkotikus ir rengtus renginius, į kuriuos buvo įtrauktos moterys.
Informuojama, kad parodymų turinys ir ryšiai tarp įtariamųjų yra tiriami pasitelkiant techninius bei kriminalistų surinktus įrodymus.
Portalas tv3.lt kreipėsi dėl pasirodžiusios informacijos į bendrovę „Novaturas“ ir papildysime, kai sulauksime atsakymo.
„Novaturas“ akcijų įsigijimas
Vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės „Novaturas“ pagrindinis akcininkas, Turkijos turizmo verslininkas Nesetas Kockaras vos prieš savaitę už maždaug 2,765 mln. eurų įsigijo dar 17,42 proc. (apie 3,153 mln. vienetų) bendrovės akcijų, skelbiama BNS.
Po šių sandorių N. Kockaras valdė 82,73 proc. įmonės akcijų. Oficialus siūlymas skelbtas supirkti visas likusias akcijas – 35 proc. paketą už trijų centų nominalios akciją mokant 87,7 cento. Jis vyko rugsėjo 7-21 dienomis.
Rugsėjo pradžioje BNS skelbė, kad visų akcijų supirkimas Turkijos verslininkui kainuotų apie 5,5 mln. eurų.
Prievolė teikti oficialų siūlymą N. Kockarui kilo po to, kai per kapitalo pritraukimą jis įsigijo 10 mln. vienetų naujų akcijų ir taip savo dalį padidino nuo 23,4 proc. iki maždaug 65 proc. – daugiau kaip trečdalio akcijų savininkas privalo teikti oficialų siūlymą.
N. Kockaras už maždaug 6,8 mln. eurų liepą įsigijo 10 mln. vienetų naujų „Novaturo“ akcijų, iš jų 3,4 mln. – pirmumo teise, o 6,57 mln. – jam pasirašius kitų bendrovės akcininkų nepasirašytas akcijas. Iš viso buvo parduota 10,3 mln. vienetų naujų akcijų.
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