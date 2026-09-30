Po masinių meškų išpuolių Rusijoje – skubus valdžios planas

„Valstybinio monitoringo duomenimis, per pastaruosius 30 metų rudųjų lokių, kurie yra pagrindinė lokių rūšis Rusijoje, skaičius išaugo daugiau nei du kartus.
Dabar jų priskaičiuojama daugiau kaip 300 tūkst. Akivaizdu, kad augant populiacijai daugėja ir problemų“, – sakė D. Patruševas, kurį cituoja TASS.
Rusijos valdžia ėmėsi skubių veiksmų
Jis pasiūlė prie Gamtos išteklių ministerijos įsteigti specialų štabą, kuriame dalyvautų Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, „Rosselchoznadzor“ ir „Rosprirodnadzor“ atstovai.
Gamtos išteklių ministras Aleksandras Kozlovas savo ruožtu pasiūlė kiekvienai teritorijai nustatyti lokių populiacijos normas.
Nuo 2026 metų pradžios Rusijoje per lokių išpuolius žuvo mažiausiai 10 žmonių.
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