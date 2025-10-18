Buvęs NATO karinio komiteto vadovas: atakos atveju Aljansas reaguotų iškart

Jis pabrėžė, kad Latvijos ir kitų Baltijos šalių žmonės nėra vieni, nes už jų stovi NATO.
„Tokia mano žinia. Nebesiklausykite visų šitų nesąmonių ir pasitikėkite savo žmonėmis, pasitikėkite Latvijos vyriausybe ir Latvijos pareigūnais. Nesiklausykite to, ką sako Rusija, pasitikėkite sąjungininkais“, – per Rygos konferenciją kalbėjo R. Baueris.
Kaip pavyzdį jis nurodė incidentą su rusiškais dronais Lenkijoje, kai reaguoti buvo pasiųsti keli Vakarų lėktuvai. Jis atkreipė dėmesį, kad NATO padėjo ir reagavo.
R. Baueris patarė nesiklausyti žmonių, kasdien klausiančių, ar NATO sutarties 5-asis straipsnis dėl kolektyvinės gynybos tikrai veiktų.
„Labai gerai žinome, kas nori, kad šios kalbos tęstųsi, kas nori, kad žmonės vėl ir vėl tai aptarinėtų: rusai. „Ar tikrai tikite, kad jie ateis padėti mažai šaliai iš taip toli esančių Nyderlandų? Kam iš viso rūpi?“ Na, olandų ginkluotosioms pajėgoms rūpi. Žmonėms Briuselyje rūpi. NATO būstinei rūpi, o sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas užtikrina jūsų saugumą“, – pažymėjo R. Baueris, olandų kariškis, NATO kariniam komitetui vadovavęs nuo 2021 metų iki šių metų sausio.
Jis taip pat kaip nepagrįstą atmetė teiginį, esą viskas turi būti aptarta Šiaurės Atlanto Taryboje.
Kariniuose planuose numatomi konkretūs veiksmai reaguojant į skirtingas grėsmes ir Aljansas turi planus įvairiems veiksmams, paaiškino jis.
Pasak jo, jei grėsmė padidės, Aljansas įgyvendins šiuos planus ir, jei bus būtina, savo kovos grupes padidins nuo 1 tūkst. iki 5 tūkst. karių.
Jei ataka tikrai įvyktų ir tikrai kiltų karas, NATO generaliniam sekretoriui nereikėtų laukti, kol visi ambasadoriai susėstų ir tarpusavyje tai aptartų. „Pajėgos būtų pasiųstos nedelsiant. Vokiečių ir olandų pajėgos atvyks į Baltijos valstybes – Aljansas tai yra nusprendęs. Jūs tikrai nesate vieni“, – pridūrė R. Baueris.
