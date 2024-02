Buvęs Mongolijos prezidentas pašiepė imperines Putino ambicijas: Nepergyvenkite, mes taiki tauta

Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pabendravo su JAV tinklaraštininku, buvusiu ilgamečiu „Fox News“ laidų vedėju Tuckeriu Carlsonu. Daugiau nei dvi valandas trukusio pokalbio metu Rusijos vadovas, jam būdingu stiliumi, nukrypo į istorinių įvykių interpretacijas, kurios tariamai turėtų pateisinti jo puolimą Ukrainoje.

Be jau „tradicinių“ teiginių, jog Ukrainos valstybė „kaipo tokia išvis neegzistuoja ir ją sukūrė Leninas“, V. Putinas pradėjo savo pasakojimą net nuo Riurikų dinastijos istorijos, kuri siekia IX a.

Kremliaus propaganda nuolat kartoja savaip interpretuojamus istorinius faktus, pagal kuriuos Rusija tariamai pretenduoja į didelę dalį Rytų Europos teritorijos ir taip bando pateisinti karo veiksmus Ukrainoje.

Tokių istorinių interpretacijų nepraleido demokratinių pažiūrų buvęs ilgametis Mongolijos vadovas Cachjagijnas Elbegdoržas, kuris savo „X“ paskyroje priminė apie kitą istorinį faktą: dabartinės faktiškai visa Vakarų Rusijos teritorija XIII a. buvo užkariauta mongolų arba mokėjo jiems duoklę.

„Po Putino pasisakymų. Susiradau istorinį mongolų žemėlapį. Nepergyvenkite. Mes esame taiki ir laisva šalis“, – rašė jis.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK