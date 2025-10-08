Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Buvęs FTB vadovas Jamesas Comey nepripažįsta kaltės dėl melagingų parodymų ir trukdymo Kongresui

2025-10-08 18:07 / šaltinis: BNS
2025-10-08 18:07

Buvęs Federalinių tyrimų biuro (FTB) direktorius Jamesas Comey, žymus JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikas, trečiadienį neprisipažino kaltu dėl melagingų parodymų ir trukdymo Kongresui. 

0

J. Comey advokatas Patrickas Fitzgeraldas pateikė buvusio FTB direktoriaus oficialų atsakymą į kaltinimus federaliniame teisme Aleksandrijoje, Virdžinijos valstijoje.

Praėjusį mėnesį 64 metų J. Comey buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų nusikalstamų veikų, D. Trumpui tęsiant keršto kampaniją prieš savo politinius priešus.

Buvusio prezidento Baracko Obamos 2013 metais paskirtas vadovauti FTB, J. Comey kaltinamas melavimu Kongresui ir trukdymu Kongreso procedūrai. Kaltinimai susiję su jo liudijimu Senato Teismų komitetui 2020-aisiais.

Jis kaltinamas melagingai nurodęs, kad nedavė leidimo kitam FTB darbuotojui būti anoniminiu šaltiniu naujienų pranešimuose. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia įkalinimas iki penkerių metų.

D. Trumpas atleido J. Comey 2017-aisiais, vykstant tyrimui, ar kas nors iš D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijos narių bendradarbiavo su Maskva, siekiant paveikti 2016 metų rinkimus.

Kaltinimai pateikti praėjus vos kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas viešai paragino generalinę prokurorę Pam Bondiimtis veiksmų prieš J. Comey ir kitus, jo nuomone, priešus, nors yra įsivyravęs principas, kad Teisingumo departamentas neturi patirti Baltųjų rūmų spaudimo.

