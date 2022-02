Britų žiniasklaida: Rusija ruošiasi pulti Ukrainą 2 valandą nakties

„The Sun“ skelbiama, kad „Kijevo kariuomenė ir valdžios centrai sulauks smūgių iš oro škvalo, o po to sieną kirs tankai“. Leidinyje taip pat tvirtinama, kad „labiausiai tikėtinas Putino įsakymo pulti laikas yra 3 valanda nakties (2 val. Lietuvos laiku)“.

Skelbiama, kad pasirengimas ginti apgultą tautą ir toliau tęsiamas – nepaisant V. Putino administracijos pranešimų apie dalies kariuomenės atitraukimą nuo pasienio. Karinėje operacijoje, apie kurią rašo „The Sun“, turėtų dalyvauti net 200 tūkst. Rusijos karių.

NATO atstovai tuo metu pareiškė, kad „patikėsime Rusijos kariuomenės atitraukimu tik tada, kai patys tai pamatysime“, rašoma „Daily Mail“. Viename didžiausių Didžiosios Britanijos naujienų portalų taip pat skelbiama, kad šiandien Kremliaus deklaruotas kariuomenės atitraukimas gali būti tik „eilinis klaidinantis V. Putino manevras“.

NATO vadovui Stoltenbergui antrino ir Ukrainos gynybos ministras Dmytro Kuleba: „Turime taisyklę: netikėti tuo, kas sakoma, o tikėti tuo, ką matai. Kai mes pamatysime atitraukimą, mes patikėsime deeskalacija“.

„Daily Mail“ taip pat užsimenama apie „vieną oficialų atstovą, kuris netgi numatė galimą puolimą 3 valandą ryto“, tačiau taip pat nėra patikslinama, kas tai per informacijos šaltinis.

Autoritetingi karinės situacijos Rytų Europoje analitikai iš „Conflict intelligence group“ (CIT) vakar atnaujino savo pastarųjų mėnesių apžvalgą ir paskelbė, kad Rusija iš esmės yra visiškai pasirengusi plataus masto puolimui prieš Ukrainą. „Pasirengimas yra užbaigtas, arba gali būti užbaigtas per kelias dienas“, – rašoma dar prieš Kremliaus paskelbtą „pratybų stabdymą ir grįžimą į nuolatinio dislokavimo vietas“ naujieną.

Here's what we know of Russian deployments around Ukraine as of the evening of February 13. The preparations for a possible large-scale operation are nearing completion https://t.co/xm4Jk5JS4v pic.twitter.com/5QrJmvHSNR