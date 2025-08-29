Britų partijos lyderis dėl Gazos nedalyvaus iškilminguose pietuose

Liberalų demokratų partijos lyderis Edas Davey sakė, kad atsisakydamas kvietimo nori savo poelgiu nusiųsti „stiprų signalą“.
JAV prezidentas Jungtinėje Karalystėje lankysis rugsėjo 17–19 d. Tai bus precedento neturintis antrasis D. Trumpo valstybinis vizitas, kurio metu karalius jo garbei surengs iškilmingus pietus.
„Jaučiu pareigą padaryti viską, kas įmanoma, kad dėl šios pompastikos ir ceremonijų nebūtų pamiršti Gazos žmonės“, – trečiadienį laikraštyje „The Guardian“ rašė trečios pagal dydį partijos parlamente lyderis.
„Iškilmingų pietų boikotavimas nėra tai, ką kada nors norėjau daryti, bet manau, kad tai vienintelis būdas, kuriuo galiu nusiųsti žinią Trumpui ir (Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui Keirui – ELTA) Starmeriui, kad jie negali užmerkti akių ir tikėtis, kad visa tai tiesiog praeis“, – pridūrė jis.
„Aš priėjau išvadą, kad šiuo atveju turiu atsisakyti (kvietimo – ELTA)“, – pabrėžė E. Davey.
Šį sprendimą sukritikavo opozicinė Konservatorių partija, pavadinama jį „gilios nepagarbos demonstravimu“.
Tačiau ketvirtadienį nacionalinio transliuotojo BBC stočiai „Radio 4“ E. Davey teigė šiuo poelgiu jokios nepagarbos karaliui nerodęs.
Asmeninį karaliaus Karolio III kvietimą valstybiniam vizitui Britų premjeras K. Starmeris džiūgaujančiam JAV prezidentui įteikė vasario mėnesį per vizitą Vašingtone.
2019 m. D. Trumpo valstybinį vizitą temdė dideli protestai, o artėjančiam jo apsilankymui jau planuojamos demonstracijos.
Pirmojo vizito metu iškilmingus pietus D. Trumpo garbei Bakingamo rūmuose taip pat boikotavo keletas politikų, tarp jų ir tuometinis Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas.
