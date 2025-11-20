 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijoje vykstančių COP30 klimato derybų metu buvo kilęs gaisras

2025-11-20 20:31 / šaltinis: BNS
2025-11-20 20:31

Brazilijoje vykstančioje klimato konferencijoje COP30 ketvirtadienį viename iš paviljonų buvo kilęs gaisras, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Brazilijoje vykstančių COP30 klimato derybų metu buvo kilęs gaisras (nuotr. SCANPIX)

0

Brazilijos turizmo ministras Celso Sabino nurodė, kad gaisras buvo suvaldytas.

„Incidentas jau suvaldytas“, – pareiškė ministras. 

Pranešama, kad saugumo pajėgos nuskubėjo gesinti gaisro, koridoriuose jautėsi dūmų kvapas, o įvykio vietoje buvę žmonės šaukė apie pavojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kilus gaisrui delegacijų atstovai buvo evakuoti, o vėliau į įvykio vietą atvyko ugniagesiai.

Gaisras kilo tuo metu, kai pareigūnai iš viso pasaulio dalyvavo derybose dėl iškastinio kuro, klimato finansavimo ir prekybos priemonių, likus vienai dienai iki dviejų savaičių trukmės konferencijos pabaigos.

