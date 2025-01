Blinkenas: dar prieš karą perdavėme ginklų Ukrainai

„Pasirūpinome, kad dar gerokai iki rusų agresijos – pradedant spaliu, o tada vėl gruodį Ukraina tyliai gautų didelį kiekį ginklų, jog turėtų tai, ko reikia, kad galėtų gintis“, – kalbėjo jis.

Kaip pavyzdį A. Blinkenas įvardijo oro gynybos raketas „Stinger“ ir „Javelin“ tipo prieštankinius ginklus. Šie ginklai esą labai prisidėjo prie to, kad „Rusija neužimtų Kyjivo, neužkariautų šalies ir neištrintų jos iš žemėlapio“. Be to, ukrainiečiai galėjo atstumti rusus.

A. Blinkenas kartu atkreipė dėmesį į tai, kokios intensyvios prieš prasidedant invazijai buvo diplomatinės pastangos, kad būtų užkirstas kelias karui. Esą buvo atsižvelgta į rusų saugumo interesus. Vladimiras Putinas, anot A. Blinkeno, pradėjo karą vien tik dėl imperinės galios troškimo.