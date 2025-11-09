Bidenas pasirodė su nauju tvarsčiu ant galvos ir prabilo apie kovą su vėžiu

Ten J. Bidenas sukritikavo JAV prezidento Donaldo Trumpo administraciją už „vyriausybės finansavimo vėžio tyrimams sumažinimą“.
„Vėžys paliečia kiekvieną šeimą. Jis smarkiai palietė mano šeimą“, – sako buvęs prezidentas.
„Kai mano gyvenimo meilė, mano vyriausiasis sūnus, Delaware valstijos generalinis prokuroras, kuris turėjo būti prezidentu, o ne aš, savanoriškai išvyko į Iraką metams, nors to daryti neprivalėjo, jis grįžo su ketvirtos stadijos glioblastoma, nes gyveno deginimo duobėje, kaip ir tie vyrai 9/11, ir mirė“, – sako J. Bidenas.
Renginyje pasirodęs vėžiu sergantis J. Bidenas ant galvos turėjo naują tvarstį. Apie jį J. Bidenas renginio metu neužsiminė, neaišku, kodėl jis buvo su juo.
Jis tęsė savo kalbą toliau kritikuodamas D. Trumpo administraciją.
„Kodėl, Dievo vardu, jie tai daro?“ – klausia jis.
Netrukus J. Bidenas apkaltino respublikonus siekiant finansuoti mokesčių sumažinimą „turtingiausiems Amerikos žmonėms“.
Bidenas: Trumpas griauna ne tik Baltuosius rūmus, bet ir visą šalį
Buvęs JAV prezidentas J. Bidenas užsipuolė savo įpėdinį valstybės vadovo poste D. Trumpą, sakydamas, kad dabartinis prezidentas griauna ne tik Baltųjų rūmų Rytinį sparną, bet ir JAV demokratiją.
„Žinojau, kad Trumpas ketina sugriauti šalį, bet turiu prisipažinti, kad neturėjau nė menkiausio supratimo, jog ji bus sugriauta tiesiogine to žodžio prasme“, – J. Bideno žodžius, pasakytus penktadienį Omahos mieste vykusiame Nebraskos demokratų partijos renginyje, citavo CNN.
Buvęs Demokratų partijai atstovaujantis prezidentas, kuriam dabar 82-eji, omenyje turėjo D. Trumpo planus nugriauti Baltųjų rūmų dalį, kurią D. Trumpas nori paversti pokylių sale. D. Trumpas pirmiau buvo sakęs, kad dėl jo pokylių salės planų „dabartinis pastatas nenukentės“.
„Tai puikus jo prezidentavimo simbolis, – kalbėjo J. Bidenas. – Trumpas ėmėsi naikinti ne tik tautos namus, bet ir Konstituciją, teisinę valstybę, pačią mūsų demokratiją.“
J. Bidenas savo kalboje kreipėsi tiesiogiai į D. Trumpą, sakydamas, kad dabartinis prezidentas savo elgesiu užtraukė šaliai gėdą, o turtingųjų interesus iškėlė aukščiau vidutinių amerikiečių interesų.
Anot žiniasklaidos, demokratų pergales praėjusį antradienį vykusiuose Naujojo Džersio ir Virdžinijos gubernatorių rinkimuose bei Niujorko mero rinkimuose J. Bidenas pavadino šviesos spinduliu „labai, labai tamsiu laikmečiu“. Jis sakė, kad JAV piliečiai savo balsais patys nusiuntė žinią D. Trumpui.
Nuo tada, kai sausio mėnesį pasitraukė iš prezidento posto, J. Bidenas retai pasirodo viešumoje. Jis ketino varžytis su D. Trumpu, tačiau po katastrofiškų debatų ir patirdamas demokratų partijos vadovybės bei kitų asmenų spaudimą jis iš rinkimų pasitraukė, o jo vietą užėmė jo viceprezidentė Kamala Harris.
Gegužę paaiškėjo, kad J. Bidenas serga prostatos vėžiu.
