TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos gynybos linijai Latvija pirks nuotolinio minavimo sistemą ir prieštankines minas

2025-09-02 19:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 19:40

 Latvijos ginkluotosios pajėgos planuoja įsigyti nuotolinio minavimo sistemą ir prieštankinių minų Baltijos gynybos linijai plėtoti, antradienį Saeimos Gynybos, vidaus reikalų ir kovos su korupcija komitetui pranešė kariuomenės jungtinio štabo pulkininkas Andris Riekstas. 

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

 Latvijos ginkluotosios pajėgos planuoja įsigyti nuotolinio minavimo sistemą ir prieštankinių minų Baltijos gynybos linijai plėtoti, antradienį Saeimos Gynybos, vidaus reikalų ir kovos su korupcija komitetui pranešė kariuomenės jungtinio štabo pulkininkas Andris Riekstas. 

0

Parlamento komitetas pritarė pagreitintai procedūrai priimti įstatymą dėl kovos su mobilumu infrastruktūros, skirtos paspartinti Latvijos rytinės sienos karinį įtvirtinimą, plėtros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynybos ministerija laiko šį įstatymą labai svarbiu Baltijos gynybos linijos plėtrai, ji būtina siekiant sustabdyti ir sunaikinti potencialų užpuoliką dar pasienyje. Siekiant paspartinti gynybos linijos darbus, reikalingas specialus reglamentas, todėl šis įstatymo projektas buvo derinamas keliais etapais. Taip pat vyksta bendravimas su vietos valdžios institucijomis ir pasienio gyventojais. 

Pasak pulkininko A. Rieksto, Baltijos gynybos linijos projektą įgyvendina Baltijos šalys, sustiprinti savo sienas siekia ir Lenkija bei Suomija. Šis projektas – tai bendros pastangos laiku pasirengti galimai Rusijos agresijai. Jos apima ne tik prieštankinius griovius, bet ir daugybę kitų priemonių. Keliose parapijose, esančiose 30 kilometrų spinduliu nuo sienos, reikia nusavinti apie 2000 hektarų žemės. 

Maždaug 300 mln. eurų vertės projektas buvo pradėtas 2024 m. ir turi būti baigtas iki 2028 m., o vėliau gali reikėti papildomų priemonių. 

Šiais metais bus tęsiamas barjerų prieš mobilumą pirkimas, baigiamas nuotolinio minavimo sistemos ir prieštankinių minų pirkimas. Toliau perkami jutikliai, pranešė A. Riekstas. 

Gynybos sektoriaus atstovai dar kartą patikino įstatymų leidėjus, kad žemės savininkai gauna sąžiningas kompensacijas už nusavintą žemę.

