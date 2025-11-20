 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Austrija rengia naują draudimą – aktualu mokyklinio amžiaus mergaitėms

2025-11-20 15:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 15:50

Austrija ketina kitais metais uždrausti jaunesnėms nei 14 m. mergaitėms mokyklose ryšėti skaras, ketvirtadienį pareiškė integracijos ministrė Claudia Plakolm.

Mokykla / BNS Foto

1

Atitinkamas įstatymo projektas, kuris jau netrukus turėtų būti svarstomas parlamente, būtų taikomas nuo 2026/2027 mokslo metų, sakė ministrė, kuri atstovauja centro dešiniajai Austrijos Liaudies partijai (ÖVP). Skaros ryšėjimas nėra religinis ritualas – vietoj to mergaitės mokomos „išsiugdyti gėdos jausmą“, be to, tai lemia „iškreiptą kūno įvaizdį“ ir „nestabilią savivertę“, tvirtino C. Plakolm.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Austrijos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. atmetė ankstesnį ÖVP vadovaujamos vyriausybės bandymą uždrausti skaras mokyklose. Tačiau dabartinės vyriausybės – koalicijos, kurią sudaro ÖVP, Austrijos socialdemokratų partija ir liberalioji partija NEOS, nariai yra įsitikinę, kad draudimas šįkart bus patvirtintas, ir pažymi, jog jaunesnių nei 14 m. musulmonių mergaičių skaičius Austrijos mokyklose nuo to laiko išaugo nuo 3 tūkst. iki 12 tūkst.

Įstatymo projektas numato, kad jei mergaitės nepaisys draudimo ir mokyklose ryšės skaras, mokytojai pirmiausia turės kalbėtis su jų tėvais, kuriems pakartotinių pažeidimų atveju grės iki 800 eurų baudos.

Šiuos planus sukritikavo Austrijos islamo bendruomenė, kuri apkaltino koaliciją, kad ši rūpinasi politine nauda, o ne vaikų gerove. Ši organizacija ankstesniame pranešime nurodė, kad tikslas yra „pasinaudoti antiislamiškomis nuotaikomis“.

Kaip ir keliose kitose Europos šalyse, Austrijoje pastaraisiais metais stiprėja prieš imigraciją nusiteikusios partijos, o šio proceso kulminacija tapo kraštutinių dešiniųjų Austrijos Laisvės partijos (FPÖ) pergalė 2024 m. rugsėjo mėnesį vykusiuose šalies parlamento rinkimuose. FPÖ pasitraukė į opoziciją, kai anksčiau šiais metais žlugo derybos dėl koalicijos su ÖVP. 

