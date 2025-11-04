 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Austrijoje suimtas Latvijos pilietis, grasinęs paimti įkaitais žmones traukinyje

2025-11-04 07:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 07:55

Austrijoje suimtas Latvijos pilietis, pirmadienio vakarą grasinęs paimti įkaitais žmones traukinyje, važiavusiame iš Vienos į Insbruką, pranešė policija.

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

Austrijoje suimtas Latvijos pilietis, pirmadienio vakarą grasinęs paimti įkaitais žmones traukinyje, važiavusiame iš Vienos į Insbruką, pranešė policija.

REKLAMA
0

Kelionės metu 31 metų vyras sakė, kad paims įkaitų, jei į traukinį įlips policijos pareigūnai, agentūrai dpa sakė Zalcburgo policijos atstovas spaudai.

Traukiniui sustojus Zalcburge, jį sulaikė specialiosios pajėgos. Pasak atstovo spaudai, sulaikomas vyras bandė priešintis ir vienas policijos pareigūnas buvo sužeistas.

Vyras nebuvo ginkluotas, teigė policija.

Tai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po incidento Jungtinėje Karalystėje, kai traukinyje peiliu buvo sužeista dešimt žmonių. Dėl šio įvykio buvo sulaikytas 32 metų įtariamasis ir jam pateikti kaltinimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų