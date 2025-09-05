Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atsistatydinus pavaduotojai, JK premjeras ėmėsi savo ministrų kabineto pertvarkos 19:14

2025-09-05 19:48 / šaltinis: BNS
2025-09-05 19:48

Atsistatydinus vicepremjerei, Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris penktadienį ėmėsi savo ministrų kabineto pertvarkos, pranešė britų žiniasklaida.

AFP: K. Starmeris apsilankė išpuolio, per kurį Šiaurės Anglijoje žuvo trys vaikai, vietoje

0

Transliuotojo BBC duomenimis, K. Starmeris į Angelos Rayner postą paskyrė ligšiolinį užsienio reikalų sekretorių Davidą Lammy, o ligšiolinę vidaus reikalų sekretorę Yvette Cooper  paskyrė vadovauti užsienio reikalų ministerijai.

JK premjero pavaduotoja A. Rayner penktadienį atsistatydino, pripažinusi, kad sumokėjo per mažai nekilnojamojo turto mokesčio. 

A. Rayner teigė nusprendusi atsistatydinti „atsižvelgdama į nepriklausomo tyrimo išvadas“, parodžiusias, kad ji nepaisė gautų teisinių patarimų ir pažeidė ministro elgesio kodeksą.

A. Rayner, viena iš partijos kairiojo sparno lyderių, anksčiau šią savaitę prisipažino sumokėjusi per mažai mokesčių už perkamą butą ir kreipėsi į vyriausybės nepriklausomą etikos patarėją.

Laiške K. Starmeriui etikos vadovas Laurie Magnusas rašė, kad A. Rayner nepaisė gauto teisinio įspėjimo.

„Atsižvelgdama į išvadas ir jų poveikį mano šeimai, nusprendžiau atsistatydinti“, – laiške K. Starmeriui rašė A. Rayner. Pasak jos, ji taip pat pasitrauks iš būsto reikalų ministrės ir Leiboristų partijos pirmininko pavaduotojo pareigų.

„Labai apgailestauju dėl savo sprendimo nesikreipti į specialistą dėl papildomos konsultacijos apie mokesčius“, – sakė A. Rayner ir pridūrė, kad prisiima „visą atsakomybę už šią klaidą“.

K. Starmeris atsakė labai apgailestaujantis, kad jos nebebus vyriausybėje, tačiau pridūrė: „Jūs išliksite svarbi mūsų partijos figūra“.

A. Rayner trečiadienį atskleidė, kad sumokėjo per mažą žyminį mokestį už butą Pietų Anglijoje, reaguodama į prieš kelias dienas pasirodžius pranešimus, kad ji sutaupė 40 tūkst. svarų sterlingų (45 tūkst. eurų) išbraukusi savo vardą iš kito nekilnojamojo turto dokumentų.

A. Rayner buvo laikoma potencialia kandidate į Leiboristų partijos lyderius. Ji dažnai tapdavo konservatorių bei dešiniojo sparno žiniasklaidos politinių išpuolių taikiniu.

