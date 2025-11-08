Atostogos baigėsi tragedija: gigantiškų širšių spiečius nusinešė dvi gyvybes

47 metų Danielis Owenas ir jo 15-metis sūnus Cooperis žuvo spalio 15-ąją, kai juos užpuolė šimtai širšių netoli Luang Prabango miesto Laose. Manoma, kad tai buvo Azijos gigantiškosios širšės (lot.Vespa mandarinia). Pasak šaltinio, širšės užpuolė amerikiečius ir jų gidą, kai šie bandė nusileisti lynu nuo medžio.
„Jų kūnai buvo nusėti raudonomis dėmėmis. Tai buvo labai, labai skausminga – daugybė įgėlimų, daugiau nei šimtas po visą kūną. Iškart supratau, kad situacija itin pavojinga, nes per visą savo praktiką nebuvau matęs nieko panašaus“,- pasakojo Phanomsay Phakan, gydytojas klinikoje, į kurią buvo atvežti nukentėjusieji.
Tėvas ir sūnus atvyko į kliniką sąmoningi, be anafilaksinio šoko požymių, tačiau po kelių valandų abu mirė.
Įgėlimų pavojus – labai individualus
Azijos gigantiškosios širšės – didžiausios pasaulyje. Jos skiriasi nuo Azijos širšių (lot.Vespa velutina), kurios yra išplitusios Europoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Britų bitininkų asociacijos atstovas Ianas Campbellas teigė, kad įgėlimų pavojus priklauso nuo žmogaus organizmo.
„Širšės, kaip ir vapsvos, gali gelti kelis kartus. Nėra nustatytos ribos, kiek kartų jos gali tai padaryti. Kai kurie žmonės patiria stiprių sužalojimų, patenka į ligoninę, o kai kuriais atvejais – net miršta“, – sakė jis.
Laose nedideli įgėlimai pasitaiko gana dažnai, tačiau, pasak gydytojo P. Phakano, mirtini atvejai yra itin reti.
„Per daugiau nei 20 metų darbo niekada nesu matęs mirties nuo įgėlimo“, – teigė jis.
Mokytojo netektis sukrėtė bendruomenę
D. Owenas mirė savo 47-ojo gimtadienio dieną. Jis buvo QSI Tarptautinės mokyklos direktorius Haifonge, šiaurės Vietname, ir visą savo gyvenimą paskyrė mokytojavimui tarptautinėse mokyklose visame pasaulyje.
Jo draugas ir kolega Johnas Gainesas pasakojo: „Jis buvo keliais metais vyresnis už mane, ir nuo pat pradžių jaučiau, kad jis man tarsi vyresnysis brolis. Visi jį gerbė – iš dalies dėl jo ūgio, bet labiausiai dėl sąžiningumo ir ramybės. Mokiniai dažnai su juo juokaudavo koridoriuose – tai rodė, kad jie juo pasitikėjo.“
Buvusi mokinė Anoushka Mahar prisiminė: „Jis darė viską, kad mūsų mokykla būtų saugi ir jauki vieta. Norėčiau jam pasakyti, kad pastebėjau visas jo pastangas, jas vertinau ir iš jo daug išmokau.“
