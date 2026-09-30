Iki šiol skelbta, kad sulaikymai įvyko po to, kai viena vietos gyventoja paskambino pagalbos numeriu, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė tris furgonus ir grupę kaukėtų vyrų.
Tačiau, britų laikraščio „The Times“ duomenimis, tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valanda anksčiau.
Pasak laikraščio, policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar penki vyrai veikė Irano nurodymu, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Anot leidinio, kol kas taip pat neaišku, kokiu motyvu vedinas įtariamasis paskambino policijai.
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Didžiosios Britanijos institucijos iki šiol labai santūriai komentavo galimas įvykio aplinkybes ir perspėjo nedaryti skubotų išvadų. Ši karinių oro pajėgų bazė buvo naudojama ir kai kuriems JAV smūgiams prieš Iraną rengti.
Vyrai naktį į sekmadienį buvo sulaikyti netoli Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Fairfordo karinės bazės. Jie įtariami rengę teroristinę ataką, taip pat atliekamas tyrimas dėl sprogmenų įstatymo pažeidimo.
Tačiau, policijos teigimu, įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, nebuvo sprogmenys, kurie galėjo suveikti.
„Galime patvirtinti, kad nerasta jokių savadarbių sprogstamųjų įtaisų. Radome tam tikrą kiekį degiosios medžiagos – benzino – ir vykdydami tyrimą jį konfiskavome“, – antradienį nurodė kovos su terorizmu padalinio vadovas, komisaro pavaduotojas Laurence’as Tayloras.
Policijos duomenimis, sulaikytieji yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
Rasa Strimaitytė (ELTA)
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Migrantai dabar siunčiami iš Londono kur jis perpildytas ir vykdoma likusios valstybės okupacija.
Jie apgyvendinami karių bazėse ir viešbučiuose prie svarbių valstybės kelio mazgų, kuriuos kylant perversmui blokuos.
Taip pat dabar nelegalių migrantų kiekis, viršija Uk kariuomenės skaičių kuris dabar sudaro 76 000 karių.