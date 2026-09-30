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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atakos Jungtinėje Karalystėje planas: aiškėja naujos detalės

2026-09-30 08:14 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 08:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vienas iš penkių terorizmu įtariamų vyrų, sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli JAV oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuotai atakai.

Anglijos policija (nuotr. GoFundMe)

Vienas iš penkių terorizmu įtariamų vyrų, sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli JAV oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuotai atakai.

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Iki šiol skelbta, kad sulaikymai įvyko po to, kai viena vietos gyventoja paskambino pagalbos numeriu, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė tris furgonus ir grupę kaukėtų vyrų.

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Tačiau, britų laikraščio „The Times“ duomenimis, tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valanda anksčiau.

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Pasak laikraščio, policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar penki vyrai veikė Irano nurodymu, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Anot leidinio, kol kas taip pat neaišku, kokiu motyvu vedinas įtariamasis paskambino policijai.

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Žiniasklaida: vienas iš penkių įtariamųjų, sulaikytų prie bazės JK, pats paskambino tarnyboms

Didžiosios Britanijos institucijos iki šiol labai santūriai komentavo galimas įvykio aplinkybes ir perspėjo nedaryti skubotų išvadų. Ši karinių oro pajėgų bazė buvo naudojama ir kai kuriems JAV smūgiams prieš Iraną rengti.

Vyrai naktį į sekmadienį buvo sulaikyti netoli Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Fairfordo karinės bazės. Jie įtariami rengę teroristinę ataką, taip pat atliekamas tyrimas dėl sprogmenų įstatymo pažeidimo.

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Tačiau, policijos teigimu, įtartina medžiaga, kurią vyrai turėjo su savimi, nebuvo sprogmenys, kurie galėjo suveikti.

„Galime patvirtinti, kad nerasta jokių savadarbių sprogstamųjų įtaisų. Radome tam tikrą kiekį degiosios medžiagos – benzino – ir vykdydami tyrimą jį konfiskavome“, – antradienį nurodė kovos su terorizmu padalinio vadovas,  komisaro pavaduotojas Laurence’as Tayloras.

Policijos duomenimis, sulaikytieji yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.

Rasa Strimaitytė (ELTA)

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NA!
NA!
2026-09-30 08:39
Prasideda šlykštus politinis muilinimas ! Oi paskambino ūkininkė, oi krasnovas senai jau sekė, oi pats teroristas paskambino, oi britanijos piliečiai, nieko čia jau tokio, oi sprogmenys yra, oi sprogmenų nėra. Kad piliečiai tikiu, beet įsitikinęs, kad tai azijiečiai faktas kokios tautybės musulmonai neaišku. Pažystu Londone tokių kurie jau piliečiai, bet skraido į dvokiančią maskvą pas gimines, myli marksizmą ir islamą, rūko žolę, nekenčia europiėčių. Tai klausiu ko po velnių čia tūnot Londine, mūkia kažką, matai bėgo nuo sovietų. Netikiu, giminės gyvena maskvoje. Visi jie vienodi ir seni, ir jauni.
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LONDONO OKUPACIJA
LONDONO OKUPACIJA
2026-09-30 08:49
Migracija jeigu jos nestabdant, vadinasi okupacija.
UK trys didžiausi miestai prarasti, Londonas, Birminghamas, ir Manchesteris ir perimta centrinė valdžios aparatas.
Migrantai dabar siunčiami iš Londono kur jis perpildytas ir vykdoma likusios valstybės okupacija.
Jie apgyvendinami karių bazėse ir viešbučiuose prie svarbių valstybės kelio mazgų, kuriuos kylant perversmui blokuos.
Taip pat dabar nelegalių migrantų kiekis, viršija Uk kariuomenės skaičių kuris dabar sudaro 76 000 karių.
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