„Su padėtimi susipažinusių šaltinių teigimu, kai kuriuose Ukrainos svaidmenyse, naudotuose puolant okupuotą Krymą su Rusija jungiantį tiltą, buvo įdiegta sistema „HiSKY“. Skirtingai nei „Starlink“, „HiSKY“ veikia ir Rusijos teritorijoje. Vieno šaltinio teigimu, Ukrainos dronų operatoriai šią sistemą naudojo Rusijos balistinių raketų paleidimo įrenginiams aptikti“, – rašo leidinys.
Vienas iš šaltinių pažymėjo, kad Izraelio sistema reikalauja aukštesnės techninės kvalifikacijos – visų pirma, vykdant operacijas jose privalo tiesiogiai dalyvauti specialistai, – o „Starlink“ terminalais naudotis paprasčiau.
„Tai reiškia, kad ši sistema veikiausiai bus naudojama tik per ypač svarbias operacijas, o ne kasdienėms užduotims, kurias Ukrainos pajėgoms tenka vykdyti tęsiantis Rusijos invazijai“, – pažymi leidinys.
Be to, daugelis Ukrainoje gaminamų bepiločių orlaivių yra pritaikyti veikti būtent su sistema „SpaceX“. Norint juos pritaikyti naudoti kitas ryšio sistemas, aparatus dažnai tenka grąžinti gamintojui.
Ukraina Krymo tiltą atakavo naktį į lapkričio 16-ąją. Netrukus paaiškėjo, kad buvo smogta automobilių eismui skirtai tilto daliai.
Jau kitą dieną Krymo tiltas buvo atakuotas dar kartą. Po šių atakų, per kurias sugriuvo viena iš Krymo tilto arkų, transporto eismas tiltu buvo sustabdytas.
Manoma, kad sunaikinus strategiškai svarbią tilto dalį buvo nutraukti Rusijos kariuomenės, veikiančios Ukrainos pietuose ir rytuose bei okupuotame pusiasalyje, aprūpinimo maršrutai. Šie antpuoliai dar labiau apsunkino ir taip perkrautą logistikos sistemą.
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