Arestovyčius įvardijo, ko labiausiai trūksta Ukrainai: dabar už tai mokame krauju

Apie tai jis kalbėjo išskirtiniame interviu TV3 laidai „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“.

Paklaustas, ko šiuo metu labiausiai trūksta ukrainiečiams, O. Arestovyčius tikina – tolimojo nuotolio ginklų.

„Rusijos pajėgos mus atakuoja 2 tūkst. kilometrų nuotolio raketomis, o mūsų maksimalus nuotolis yra 70–100 kilometrų. Tai yra absoliučiai asimetriška, ne paritetinė situacija“, – sako jis.

Anot apžvalgininko, kai tik ukrainiečius pasieks raketos, kurių veikimo nuotolis yra 160–200 kilometrų, Ukraina galės apšaudyti visą okupuotą teritoriją iki Rusijos sienų, taip pat ir visą Krymo teritoriją.

„Štai ko mums reikia, kad laimėtume. Nes šiuolaikiniame kare sėkmingas kontrpuolimas įmanomas tik tada, kai mes galime atakuoti priešą į visą kovinės zonos gylį.

Prisiminkite, kai atvyko 10 pirmųjų „Himars“ sistemų, kai vyko kovos dėl Lysičansko ir Severodonecko. 10 mašinų pakeitė bendrą situaciją fronte, nes 70 km spinduliu nukovėme visus sandėlius ir visas jų vadavietes.

Dabar jie atsitraukė už 90 kilometrų. Iškart sumažėjo puolimo tempas, nes aprūpinti 100 km yra sunkiau nei 60, o 120 – dar sunkiau. Jei mes juos nuvysime už 120 km, jie negalės pulti, o mes galėsime“, – aiškina O. Arestovyčius.

Be raketų ukrainiečiams taip pat trūksta ir amunicijos.

„Esame dėkingi ES už susitarimą per 12 mėnesių pristatyti milijoną sviedinių. Bet Rusijos kariuomenė geriausiais laikais sunaudodavo 1,5–2 mln. sviedinių per mėnesį. Visi Vakarai, ES ir JAV kartu, pagamindavo 300 tūkst. per metus. Nėra visiškai jokio balanso.

Turėjome situacijų, kai pėstininkai ištisas savaites kasdien būdavo apšaudomi po 15 valandų. Kaip lietus. Dabar iššauname nuo 4 iki 6 tūkst. sviedinių. Tai labai mažai, nes rusai vis dar turi 20 tūkst. Nėra balanso ir mūsų pėstininkai už tai moka krauju sunkiausiuose mūšiuose.

Ir tai yra didelė rusų sėkmės dalis, gebėjimas sutelkti ugnies jėgą. Na, ne sėkmės, o to nedidelio judėjimo pirmyn. Gyvosios jėgos bangos ir artilerija. Tai problema, kurią, žinoma, reikia spręsti, bet mes iš tikrųjų kaupiame vakarietišką ginkluotę, kurios prasiveržimui besirengiantys korpusai dar neturi pakankamai.

Likusiems daliniams vis dar trūksta net elementariausių dalykų: granatsvaidžių, minosvaidžių. Viskas nėra paprasta. Reikia užvesti Vakarų karinę pramonę, kooperuotis tam, kad būtų šovinių, amunicijos, ginklų, įrangos. Tai yra didelis karas, didžiausias po Antrojo pasaulinio karo. Jis prasidėjo Vakarų nusiginklavimo fone, nusprendus, kad kito karo nebebus. Visa tai atkurti labai sunku, net ir padoriu tempu“, – komentuoja O. Arestovyčius.

