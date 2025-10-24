Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ankaros teismas atmetė Turkijos opozicijai iškeltą bylą dėl papirkimo

2025-10-24 21:26 / šaltinis: BNS
2025-10-24 21:26

Ankaros teismas penktadienį atmetė pagrindinei Turkijos opozicinei partijai iškeltą bylą dėl kyšininkavimo, nes ji buvo nepagrįsta, pranešė posėdyje dalyvavęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Bylą, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama įtariamam balsų pirkimui per Respublikonų liaudies partijos (CHP) pirminius rinkimus 2023-iųjų lapkritį, teisėjas atmetė motyvuodamas tuo, kad ji yra ginčytina.

Ieškiniu buvo siekiama panaikinti CHP balsavimo rezultatus dėl įtariamo balsų klastojimo. Per tą balsavimą buvo nušalintas ilgametis partijos pirmininkas Kemalis Kilicdaroglu ir išrinktas dabartinis lyderis Ozguras Ozelis.

Jei ieškinys būtų buvęs patenkintas, galbūt būtų buvęs atstatydintas O. Ozelis.

Teisėjas teigė, kad ieškinio priežastis tapo ginčytina, nes CHP po to surengė naują balsavimą ir perrinko savo vadovybę.

Po sprendimo teismo salėje susirinkę žiūrovai ėmė ploti.

Ieškovų advokatas pripažino, kad sprendimas juos pribloškė, ir pažadėjo teikti apeliaciją.

„Mes nesitikėjome, kad byla bus atmesta, tai buvo staigmena“, – žurnalistams sakė advokatas Onuras Yusufas Uregenas. Jis pažadėjo „tęsti teisinius veiksmus ir pateikti apeliaciją“.

Kritikai šią bylą pasmerkė kaip dar vieną politiškai motyvuotą bandymą pakenkti seniausiai Turkijos politinei partijai, kuri 2024 metais vietos valdžios rinkimuose iškovojo didžiulę pergalę prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano AKP ir pastaruoju metu vis labiau kyla pagal populiarumą.

CHP neigė kaltinimus ir kaltino vyriausybę, kad ši naudojasi teismų sistema „politiniam perversmui“ įvykdyti.

Siekdama apsaugoti savo vadovybę, rugsėjo 21 dieną neeiliniame suvažiavime partija surengė dar vieną balsavimą dėl vadovybės ir perrinko O. Ozelį.

