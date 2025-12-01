 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Anglijoje – neįprasta gelbėjimo operacija: pabėgusį elnią gaudė policija ir jūrų pėstininkai

2025-12-01 09:00 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 09:00

Anglijos pajūrio miestelyje pabėgus elniui, „išgelbėti Kalėdas“ padėjo ginkluota policija, Karališkieji jūrų pėstininkai ir Pakrančių apsaugos tarnyba.

Taurusis elnias (nuotr. SCANPIX)

Anglijos pajūrio miestelyje pabėgus elniui, „išgelbėti Kalėdas“ padėjo ginkluota policija, Karališkieji jūrų pėstininkai ir Pakrančių apsaugos tarnyba.

REKLAMA
0

Elniui šeštadienio popietę pabėgus iš šventinio renginio Formbio pakrantės miestelyje, Mersisaide, buvo surengta didžiulė paieškos operacija. 

Gyvūnas galiausiai buvo aptiktas paplūdimyje, pasitelkus termovizorių, ir grąžintas savininkams Velse. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Labdaros organizacijos „Southport Offshore Rescue Trust“, dar žinomos kaip „Southport Lifeboat“, atstovas spaudai teigė sulaukęs skambučio su prašymu padėti ieškoti pabėgusio elnio apie 16.45 val. vietos laiku. 

REKLAMA
REKLAMA

Mersisaido policija, jau kelias valandas ieškojusi elnio, sugebėjo aptikti gyvūną Formbio paplūdimyje, bet paskui pametė jį iš akių. Pareigūnai nerimavo, kad gyvūnas gali atsidurti netoliese esančioje upėje, todėl į pagalbą iškvietė gelbėtojų ir pakrančių apsaugos komandas.  

REKLAMA

„Southport Lifeboat“ pavyko surasti gyvūną naudojant termovizorių. Tada keturračiais motociklais elnią pavyko nuvyti į gretimas smėlio kopas, jam stebėti buvo panaudotas policijos dronas. 

Pranešta, kad elnias tuo metu jau buvo gana pavargęs, ir pareigūnai tikėjosi, kad jis atsiguls smėlio kopose pailsėti. Galiausiai jis tai ir padarė. 

Iš Solsberio Viltšyre atvyko veterinaras su raminamaisiais vaistais, nuspręsta gyvūną nuraminti, o tada įkelti į priekabą ir grąžinti į tvartą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Southport Lifeboat“ komanda baigė darbą tik apie 22 val., po penkias valandas trukusios paieškos. Veterinarui padėjo Karališkieji jūrų pėstininkai, netoliese treniravęsi šaudykloje. Nuraminti gyvūną pavyko sekmadienio rytą apie 1.20 valandą. 

„Southport Lifeboat“ atstovas spaudai įvykius pavadino keistais, bet pridūrė, jog jie, ko gera, „gana aktualūs šiam metų laikui“.

 „Kalėdos išgelbėtos dėka puikaus kelių agentūrų darbo“, – pridūrė jis. 

Įvykį feisbuke pakomentavo ir Jungtinės Karalystės pakrančių apsauga: „Laimei, Kalėdos išgelbėtos dėka visų prisidėjusių agentūrų".

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų