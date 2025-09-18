Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aiškėja pagrindinė versija, kaip buvo apgadintas namas Lenkijoje per dronų ataką

2025-09-18 14:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 14:13

Lenkijos vyriausybės duomenimis, labai tikėtina, kad į namą, kuris buvo apgadintas per Rusijos dronų įsiveržimą, pataikė vakariečių naikintuvo paleista raketa.

NATO naikintuvai (nuotr. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės)

Lenkijos vyriausybės duomenimis, labai tikėtina, kad į namą, kuris buvo apgadintas per Rusijos dronų įsiveržimą, pataikė vakariečių naikintuvo paleista raketa.

REKLAMA
0

„Viskas rodo, kad tai buvo raketa, kurią gindamas Lenkiją paleido mūsų lėktuvas“, – Varšuvoje sakė Lenkijos slaptųjų tarnybų koordinatorius Tomaszas Siemoniakas. Tačiau kad tai būtų patvirtinta, esą  būtina sulaukti vykstančio tyrimo rezultatų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę rusų dronams įskridus į Lenkijos oro erdvę, į orą buvo pakelti lenkų naikintuvai „F-16“ bei Lenkijoje dislokuoti „F-35“ tipo orlaiviai, kurie numušė kelis bepiločius. Apgadinto namo stogo Rytų Lenkijos Virikų kaime, esančiame už 15 km nuo sienos su Baltarusija, nuotraukos apskriejo pasaulį.

REKLAMA
REKLAMA

Jau pirmadienį lenkų dienraštis „Rzeczpospolita“, remdamasis anoniminiais šaltiniais kariuomenėje, pranešė, kad į namą pataikė „F-16“ naikintuvo paleista „AIM-120 AMRAAM“ tipo lenkiška raketa „oras-oras“. Raketa, kurios vertė, anot karinių ekspertų, siekia 850 tūkst. eurų, turėjo valdymo sistemos gedimą. Kita sistema, kuri sprogmenį neutralizavo, esą suveikė be priekaištų, todėl nekilo sprogimas. Tačiau raketa stoge pramušė skylę. Per incidentą žmonės nenukentėjo.

REKLAMA

Šis laikraščio pranešimas įplieskė konfliktą tarp dešiniojo prezidento Karolio Nawrocskio ir premjero Donaldo Tusko centro kairiosios vyriausybės. Prezidentas pareikalavo, kad įvykis būtų nedelsiant išaiškintas. Informacija negali būti slepiama, antradienį tinkle „X“ rašė K. Nawrockio Nacionalinio saugumo biuras.

Vyriausybės vadovas D. Tuskas reagavo griežtai. „Visa atsakomybė dėl namo Virikuose apgadinimo tenka dronų provokacijos organizatoriams, t. y. Rusijai“, – teigė jis platformoje „X“. Pasibaigus tyrimui, atitinkamos institucijos esą informuos prezidentą ir gyventojus. Šalin rankas nuo lenkų karių, pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų