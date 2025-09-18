Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Lenkijoje atlyginimų augimas per metus sulėtėjo iki 7,1 proc.

2025-09-18 11:57 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:57

Lenkijoje atlyginimų augimas per metus rugpjūtį sulėtėjo iki 7,1 proc. nuo 7,6 proc. liepą, rodo nacionalinės statistikos tarnybos (GUS) ketvirtadienį paskelbti duomenys.

Zlotai (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje atlyginimų augimas per metus rugpjūtį sulėtėjo iki 7,1 proc. nuo 7,6 proc. liepą, rodo nacionalinės statistikos tarnybos (GUS) ketvirtadienį paskelbti duomenys.

0

Vidutinis paskaičiuotas mėnesio atlyginimas Lenkijos verslo sektoriuje praėjusį mėnesį buvo 8769 zlotai (2062 eurai pagal dabartinį oficialų zloto kursą).

Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių sumažėjo 1,5 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie statistiniai duomenys apima įmones, turinčias ne mažiau kaip 10 darbuotojų, ir neatspindi atlyginimų tokiuose sektoriuose kaip viešasis administravimas, švietimas, sveikatos apsauga ar socialinė rūpyba.

GUS duomenimis, metų (12-os mėnesių) infliacija Lenkijoje rugpjūtį sulėtėjo iki 2,9 procento.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

