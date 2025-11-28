 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

128 žuvusieji per gaisrą Honkonge: vyriausybė paaiškino, kaip ugnis išplito per pastatus

2025-11-28 13:11 / šaltinis: BNS
2025-11-28 13:11

Vyriausybė penktadienį pranešė, kad mirtinas gaisras Honkongo daugiaaukščių komplekse kilo dėl apatinių aukštų apsauginio tinklo, kuris buvo renovacijos dalis, ir kad vėliau ugnis išplito per polistireninio putplasčio plokštes ir bambukinius pastolius.

Per gaisrą Honkonge žuvo mažiausiai 83 žmonės (nuotr. Elta)

Vyriausybė penktadienį pranešė, kad mirtinas gaisras Honkongo daugiaaukščių komplekse kilo dėl apatinių aukštų apsauginio tinklo, kuris buvo renovacijos dalis, ir kad vėliau ugnis išplito per polistireninio putplasčio plokštes ir bambukinius pastolius.

1

„Remdamiesi turima preliminaria informacija, manome, kad gaisras kilo nuo tinklo apatiniuose aukštuose (...) ir greitai plito aukštyn dėl degančių putplasčio plokščių, apimdamas daug aukštų“, – spaudos konferencijoje sakė saugumo vadovas Chrisas Tangas (Krisas Tangas).

„Dėl aukštos temperatūros taip pat sudegė bambukiniai pastoliai ir apsauginis tinklas, o ugnies pažeistos bambukinės lazdos krito žemyn ir išplatino gaisrą į kitus aukštus“, – teigė jis.

Miesto priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius Andy Yeungas (Endis Jungas) kiek anksčiau sakė, kad gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuos nuniokojo baisiausias gaisras per Honkongo pastarųjų dešimtmečių istoriją, nesuveikė priešgaisrinės signalizacijos.

Per gaisrą Honkongo gyvenamųjų namų komplekse žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 128, penktadienį pranešė miesto saugumo vadovas. 

Trečiadienio popietę kilęs gaisras išplito per septynis iš aštuonių daugiaaukščių komplekso pastatų.

Anksčiau penktadienį vyriausybės atstovas pranešė, kad gaisro gesinimo darbai baigti.

Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Honkonge pastaraisiais dešimtmečiais.

