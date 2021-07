Po intymaus nuotykio – į ligoninę: paaiškino, kodėl kai kurioms moterims ima pūstis pilvas

Vienas rečiau aptariamų aspektų yra moters anatomija, pavyzdžiui, tai, kad tarp vaginos ir pilvo yra jungtis. Nors tai ir neturi daug įtakos gyvenimo kokybei, kartais ši informacija gali praversti.

Į Kalifornijos Stanfordo universiteto ligoninę atvykusi 24-erių mergina skundėsi 6 valandas trunkančiu stipriu pilvo ir krūtinės skausmu. Kankinantis skausmas nuo jos apatinės dešinės pilvo dalies judėjo į viršų ir plėtėsi. Be skausmo, kuris moteriai judant tik stiprėjo, ji nejautė jokių kitų simptomų.

Tačiau tai buvo jau trečias kartas, kai moteris patyrė šį skausmą. Pirmą kartą ji į medikus kreipėsi prieš metus, antrasis jos vizitas įvyko prieš pusmetį. Tačiau atlikus dar vieną rentgeno tyrimą, jo atsakymas buvo toks kaip visada. Jos pilvaplėvėje buvo susikaupę daug oro. To priežastis gali būti bet kas nuo opų iki žarnyno vėžio. Toks išsipūtimas gali sukelti oro mirtiną emboliją, kuomet oro burbuliukai užkemša kraujagyslę. Būtent dėl to į tokią situaciją reikia reaguoti greitai.

Nors buvo atlikta daugybė tyrimų, tiksli skausmo priežastis nebuvo rasta. Moters organizme susikaupusį orą maždaug per savaitę pasisavindavo šalia esantys audiniai, žurnale „Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons“ rašė medikų komanda. Tačiau šįkart medikai pasidomėjo lytine moters istorija, kuri ir paaiškino paslaptingąjį oro kaupimąsi: jos partneris pūtė į ją orą intymių santykių metu, o oras neturėjo, kaip pasišalinti, todėl kaupėsi moters kūne ir kėlė skausmą.

„Pacientė atskleidė, kad ji tądien turėjo lytinių santykių, o akto metu, prieš prasidedant skausmui, jos partneris stipriai pūtė orą į ją, – rašo medikai. – Ji prisiminė, kad visais atvejais skausmas prasidėdavo praėjus maždaug keturioms valandoms po mylėjimosi.“

Moteris ligoninėje praleido dar vieną dieną, kur buvo stebima, kol jos organizme susikaupusios dujos sklaidėsi. Prieš paleidžiant moterį iš ligoninės jai buvo patarta vengti oro pūtimo į makštį. Nors moteris nenukentėjo, tačiau kitiems gali ne taip pasisekti. Toks pat sutrikimas – kuris yra gana dažnas nėštumo metu – gali nužudyti. Taip nutiko vienai nėščiai jaunai moteriai, kurios partneris netyčia rankomis įstūmė oro į jos makšties ertmę, ir dėl to moteris mirė.

„Dujos keliauja gimda ir, išplėtusios vamzdelius, patenka į pilvo ertmę. Pacientai dažnai nežino, kad tarp vaginos ir pilvo yra ši jungtis, o sveikatos priežiūros darbuotojams ligoniai dažnai neatskleidžia, ką jie veikė prieš skausmui prasidedant“, – atvejo aprašyme teigė medikai.