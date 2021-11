Naujovė Lietuvoje – nuo gripo skiepijama purškiant į nosį: ar laukti tokių vakcinų ir nuo COVID-19?

Šalyje jau atsiranda poliklinikų ar privačių kabinetų, skelbiančių apie galimybę pasiskiepyti purškiama gripo vakcina.

Kaip portalui tv3.lt patvirtino ir vaikų gydytoja Inga Plėštytė-Būtienė, jau turi „Fluenz Tetra“ vakcinos – purškalo į nosį, kuria kviečiami skiepytis 2–18 m. vaikai.

„Vaikai, o kitą kartą – ne mažiau ir tėvai, išties bijo adatų. Išties etiška medicina turėtų būti – jei įmanoma išvengti dūrimo, tai pageidautina, kad taip ir būtų.

Vakcina yra įpurškiama į vieną ir kitą nosies šnervę, jos efektyvumas toks pats geras. Ji jau seniai Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse skiepijama, dabar pirmi metai, kaip gavome“, – pasakojo ji.

Gydytoja teigė, kad, panašu, skiepijimas nuo gripo įsibėgės lapkritį.

„Dar ir COVID-19 skiepai šalia sukasi, tai kol kas dar nepradėjome reklamos akcijų. Bet vakcinos tobulėja, tėvai ir vaikai labiau apsidžiaugs, kad nereikės badytis“, – pridūrė gydytoja.

Sudėtis ta pati kaip ir įskiepijamų vakcinų

Kaip pasakojo gydytojas infektologas prof. habil. dr. Vytautas Usonis, purškiama gripo vakcina tikrai yra galima alternatyva skiepijamoms vakcinoms.

„Purškiamoje vakcinoje yra tos pačios keturios gripo viruso padermės kaip ir įskiepijamoje vakcinoje. Tik ji yra purškiama į nosį. Tiesą sakant, toks metodas nėra naujas, kažkada labai seniai dar buvo Rusijos gamybos tokios vakcinos, tai čia tik technologija kiek kita“, – komentavo gydytojas.

Anot jo, naudojant šias vakcinas pavojus dėl nepageidaujamų reiškinių yra minimalus, bet rizikos vis tik išlieka, nes naudojamas gyvas virusas.

„Tie virusai nukenksminami, bet teoriškai tai vis tiek yra gyvas virusas ir tam tikrų apribojimų ši vakcina turi. Pavyzdžiui, atidesni turi būti asmenys su sutrikusia imunine funkcija, bet čia jau reikia ištyrinėti informacinį lapelį“, – sakė V. Usonis.

Padeda apeiti adatos dūrio baimę

Anot profesoriaus, purškiama vakcina visų pirma labai patogi psichologiškai – užtenka papurkšti į nosį ir nereikia jokių adatų.

„Kita vertus, gal reikia ir išmokti kiek mažiau bijoti adatų. Kažkada domėjausi, kas yra ta šiuolaikinė adata. Atrodytų, apie ką čia kalbėti, bet ten yra duriamas paviršius, 5 ar 7 pjaunantys paviršiai, specialus adatos galandimas ir poliravimas.

Taigi daroma viskas, kad injekcija būtų kaip įmanoma mažiau skausminga, kad vienkartinė specialiai pagaminta adata minimaliai sužalotų audinius ir panašiai. Šios adatos yra kitokios, nei kad kadaise buvo mano karjeros pradžios metu“, – pastebėjo jis.

Komentuodamas vakcinos veikimo principą gydytojas aiškino, kad viskas vyksta panašiai kaip užsikrečiant gripo virusu.

„Kalbant žargonu, susirgus gripu užsikrečiama laukinėmis gripo padermėmis, tai įvyksta per kvėpavimo takus, nosies gleivinę. Taigi tokiu pačiu keliu įskiepijama ir ši vakcina.

Aišku, prisideda visokie niuansai – ar teisingai ji įpurkšta, ar žmogus tuo metu nesloguoja, ar neužsikimšusi nosis, ar jos gleivinė nepadengta kokiomis išskyromis ir t.t.“ – sakė V. Usonis.

Ar tiktų ne tik vaikams?

Paklaustas, ar dabar prioritetiškai tokio tipo vakcinos skiriamos vaikams galėtų būti taikomos ir suaugusiems, gydytojas pažymėjo, kad tai visų pirma nulemia biurokratiniai niuansai. Kitaip tariant, tokią vakciną galima naudoti visiems, jei tai nurodyta jos apraše.

„Ji galėtų tikti, tačiau reikia žiūrėti vaisto aprašą. Kalbant apie vakcinų registravimą yra labai daug administracinių reikalavimų. Kaip ir su COVID-19 vakcina: pirmiausia ji skirta jauniems suaugusiems, po to – vyresnio amžiaus žmonėms, dar vėliau – toliau amžiaus grupėmis žemyn ir dabar ją jau nuo 5 metų pradeda skiepyti.

Biologija ir vakcina nepasikeitė, tiesiog yra reikalavimai atlikti klinikinius tyrimus, parodyti faktinius duomenis apie vakcinų saugumą, vakcinos veiksmingumą ir t.t. Tad dėl amžiaus grupių reikia labai biurokratiškai žiūrėti, kas parašyta vakcinos apraše. Nors kokių nors nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali, bet jeigu kas negero atsitinka naudojant ne pagal aprašą, prasideda visokie nagrinėjimai“, – aiškino V. Usonis.

COVID-19 vakcinos irgi galėtų būti purškiamos?

Pasiteiravus, ar ateityje galima sulaukti ir purškiamų COVID-19 vakcinų, profesorius matė kiek kitokią perspektyvą.

„Dėl to sunku pasakyti, todėl kad šiandien vis tik COVID-19 vakcinos yra pagamintos RNR metodu ir jų veikimas iš principo yra visiškai kitoks negu klasikiniu būdu sukurtos vakcinos. Tos vakcinos, kurios dabar yra skiepijamos, jos turi patekti ne ant gleivinių kaip virusas, o į gyvą ląstelę.

Aišku, su COVID-19 vakcinomis yra dirbama įvairiomis kryptimis, praktiškai visos vakcinų klasės, kurios yra žinomos kitų ligų profilaktikai, pagal jas yra bandoma kurti ir COVID-19 vakcinas. Vis dėlto RNR technologija šiame etape pasirodė efektyviausia“, – komentavo gydytojas.

Anot jo, greičiausiai gali būti atvirkščiai – sulauksime ne purškiamos RNR vakcinos panaudojimo, bet RNR technologija pritaikymo to paties gripo profilaktikai.

„Daug metų kalbu ir apie universalią gripo vakciną, kurią įskiepijus žmogus bent keliems metams būtų apsaugotas. Bet kaip yra šiandien, RNR technologija atrodo įdomesnė nei kitos“, – pridūrė V. Usonis.

Gydytojas priminė, kad taip pat yra ir oralinių – per burną vartojamų vakcinų: „Bet, ko gero, vienintelė tokia yra nuo rotaviruso. Nes anksčiau turėtos poliomielito vakcinos seniai nebėra siekiant visiškai išnaikinti poliomielitą, įskaitant ir vakcininius štamus.“

Veikia efektyviau?

Savo ruožtu Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologas dr. Marius Strioga yra aiškinęs, kad purškiamoji vakcina nuo gripo būtų dar geresnis pasirinkimas nei įprasta leidžiamoji.

„Kvėpavimo takų patogenams šiaip optimaliausios vakcinos būtų tos, kad antigenas būtų pristatomas per kvėpavimo takus. Nes, pasirodo, labai priklauso, per kur imuninė sistema atpažįsta tą patekusią informaciją apie priešą. Ir jei jis pateikiamas su vakcina per kvėpavimo takus, gleivinių nespecifinis imuninis atsakas indukuoja specifinį imuninį atsaką – antikūnų ir T limfocitų susidarymą, jie būna specifiškai labiau specifiškai nukreipti į gleivines“, – neseniai „Žinių radijo“ eteryje pasakojo jis.

Specialistas pabrėžė, kad jau seniai apie tai esama tyrimų ir vis gausėja duomenų, kad jei, pavyzdžiui, yra virškinamojo trakto virusai, geriau veiks peroralinė, t. y. geriama vakcina.

„Iš esmės, būtų gerai, kad vakcina į organizmą patektų tuo pačiu keliu, kuriuo patenka ir tikrasis sukėlėjas, nuo kurio tą vakciną taikome“, – sakė M. Strioga.