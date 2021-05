Klastingasis hepatitas C negydant gali privesti ir iki vėžio: primena, kam reikėtų pasitikrinti

Gegužės 14–21-ąją minima Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė, todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį į hepatitą C – apgaulingą, dažnai atsitiktinai diagnozuojamą infekciją.

Kas yra virusinis hepatitas C?

Hepatitas C yra kepenų uždegimas, kurį sukelia hepatito C virusas. Virusas gali sukelti tiek lėtinį, tiek ūminį kepenų pažeidimą. Daugumai pacientų išsivysto lėtinis kepenų uždegimas, kuris gali būti besimptomis. Kepenys neturi skausmo receptorių, todėl susirgę virusiniu hepatitu C žmonės dažnai nejaučia jokių simptomų, tačiau gali užkrėsti kitus.

Susirgus, ligos simptomai (bendras silpnumas, apetito stoka, pykinimas) dažniausiai pasireiškia po kelių mėnesių. Kiek rečiau pasitaiko karščiavimas, odos niežulys, dešinės pašonės ar sąnarių skausmai. Užsikrėtus hepatito C virusu, 15–45 proc. ligonių pasveiksta savaime per 6 mėn., kiti suserga lėtiniu virusiniu hepatitu C. Nediagnozavus ligos, per 20–40 metų gali išsivystyti kepenų cirozė ar pirminis kepenų vėžys, tai yra negrįžtamas kepenų pažeidimas.

Kaip plinta virusinis hepatitas C?

Infekcijos šaltinis yra sergantis žmogus. Hepatito C virusas paprastai plinta per kraują, rečiau per lytinius santykius, taip pat gimdymo metu serganti motina gali užkrėsti naujagimį. Hepatito C virusu negalima užsikrėsti čiaudint, kosint ar sveikinantis.

Kaip sužinoti, ar nesergu virusiniu hepatitu C?

Ligai nustatyti paimamas kraujo mėginys ir tiriama, ar yra hepatito C antikūnų. Šie antikūnai atsiranda inkubacinio periodo pabaigoje, t. y. vidutiniškai po 1,5–2 mėn. po užsikrėtimo hepatitu C. Ūmaus hepatito ligos atveju, be antikūnų, stebimas padidėjęs kepenų fermentų (AST, ALT) aktyvumas kraujyje.

Skiepų nėra, svarbiausia – profilaktika

Lytinių santykių metu rekomenduojama naudoti prezervatyvus. Nesinaudoti kitų asmenų higienos priemonėmis. Prieš atliekant grožio procedūras, reikia įsitikinti, ar asmuo, atliekantis šias paslaugas, naudoja sterilias adatas bei instrumentus, ar laikosi higienos reikalavimų.

Kam reikėtų pasitikrinti dėl hepatito C?

Pasitikrinti dėl hepatito C rekomenduojama visiems, kuriems iki 1993 m. buvo perpiltas kraujas / kraujo produktai, atliktos chirurginės operacijos ar invazinės procedūros. Pasitikrinti reikėtų ir tuo atveju, jei dėl neaiškių priežasčių padidėję kepenų fermentų ALT, AST rodikliai, taip pat sergantiems hemofilija ir kitomis kraujo ligomis, organų, audinių ir kraujo donorams, asmenims po organų transplantacijos, infekuotiems ŽIV ar asmenims, turėjusiems daug lytinių partnerių.

Vienam iš šeimos narių diagnozavus virusinį hepatitą C, išsitirti reikėtų ir kitiems nariams, nėščiosioms ir medicinos įstaigų darbuotojams taip pat rekomenduojama pasitikrinti dėl hepatito C.

Dėl hepatito C tyrimo rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją.