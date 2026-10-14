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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Žvaigždžių vakaras UEFA čempionų lygoje: Haalando rekordų medžioklė ir PSG iššūkis

2026-10-14 17:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-14 17:14
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UEFA čempionų lyga grįžta. Jau šiandien, trečiadienį, TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai kviečiami stebėti legendinių klubų „Manchester City“ ir „Paris Saint-Germain“ dvikovą, o prieš ją – specialią laidą „Čempionų GOAL’as“. Šįkart laidoje svečiuosis sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas ir komikas Simanas Žurauskas.

Čempionų lyga | Organizatorių nuotr.

UEFA čempionų lyga grįžta. Jau šiandien, trečiadienį, TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai kviečiami stebėti legendinių klubų „Manchester City“ ir „Paris Saint-Germain“ dvikovą, o prieš ją – specialią laidą „Čempionų GOAL’as“. Šįkart laidoje svečiuosis sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas ir komikas Simanas Žurauskas.

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Kaip teigia laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, pokalbis su Ryčiu ir Simanu suksis apie futbolininkų gyvenimą už aikštės ribų, jų populiarumą ir tai, kas žmones patraukia į futbolą.

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„Abu pasidalijo ir savo aplankytų čempionų lygos rungtynių istorijomis. Asmeniniai prisiminimai pokalbiui suteikia gyvumo – juk iš stadiono parsiveži gerokai daugiau nei tik atmintyje likusį rezultatą. Norisi, kad ir mūsų žiūrovai pajustų tą rungtynių laukimą, turėtų dėl ko nusišypsoti ir sužinotų ką nors naujo“, – pasakoja Asta.

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O iškart po to žiūrovų lauks akistata, dėl kurios tikrai verta skirti vakarą futbolui. Kaip teigia Asta, „Manchester City“ ir PSG susitikime netrūks nei ambicijų, nei žaidėjų, galinčių vienu epizodu pakeisti rungtynes.

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„Tokie vakarai įtraukia ir tuos, kurie futbolą stebi nuolat, ir tuos, kurie prie ekrano prisėda tik per didžiąsias rungtynes“, – įsitikinusi A. Žukaitė-Nalivaikienė.

Nors paskutinės šių klubų tarpusavio rungtynės pasibaigė PSG pergale, iki šiol jų tarpusavio dvikovose pirmauja „Manchester City“. Be to, rungtynių namų aikštelėje metu „Manchester City“ nėra linkę pralaimėti. Klubas namuose pralaimėjo tik vienerias iš pastarųjų 25 UEFA čempionų lygos pagrindinio etapo rungtynių.

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„Manchester City“ gretose išvysime ir vieną ryškiausių pasaulio futbolo žvaigždžių, norvegą Erlingą Haalandą. Puolėjas dėmesio sulaukia ne tik dėl įspūdingų pasiekimų aikštėje, bet ir dėl savo populiarumo socialiniuose tinkluose, įvaizdžių ar net… šukuosenos.

„Erlingą Haalandą pažįstame kaip įvarčių mašiną, tačiau už aikštės ribų jis kapoja malkas, filmuoja savo kasdienybę ir svajoja apie ūkį. O paauglystėje su draugais net sukūrė repo klipą. Tokios istorijos leidžia žaidėjus pamatyti kitaip ir atrasti priežastį jais domėtis net tada, kai futbolo rezultatai dar nėra tavo kasdienybė“, – teigia Asta.

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Per 59 UEFA čempionų lygos rungtynes futbolininkas yra pelnęs tiek pat – 59 – įvarčius. Jeigu jam pavyktų įvartį pelnyti ir šiose rungtynėse, tuomet jis pagerintų daugiausia įvarčių per pirmuosius 60 pasirodymų UEFA čempionų lygoje rekordą.

Be to, Haalandas yra rezultatyviausias „Manchester City“ žaidėjas UEFA Čempionų lygoje. Jis yra pelnęs 36 įvarčius ir šiuo metu šį rekordą dalijasi su klubo legenda Sergio Agüero.

Svarbiausias UEFA čempionų lygos rungtynes žiūrovai šį sezoną kviečiami stebėti per TV3, o visas kovas parodys Go3.

Laidą „Čempionų GOAL’as“ šiandien per TV3 stebėkite nuo 21.30 val., o iškart po to jūsų lauks „Manchester City“ ir „Paris Saint-Germain“ dvikova.

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