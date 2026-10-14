„Bayern“ liko be pergalės prieš „Viking“: įspūdingos lygiosios Čempionų lygoje

Norvegijoje vykusiame susitikime „Bayern“ pasidalino po tašką su „Viking“. Dvikova baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 3:3.
Norvegai rungtynes pradėjo tiesiog pasakiškai. Antrąją minutę po pakelto kampinio Giannio Stensnesso smūgis tapo neatremiamu „Bayern“ komandai.
Praleidę įvartį „Bayern“ atliko ne vieną smūgį, bet jiems trūko tikslumo. Tuo tarpu „Viking“ sugebėjo pelnyti ir antrąjį savo įvartį. Vienas prieš vartininką greitoje atakoje išvestas Peteris Christiansenas parodė klasišką realizaciją ir pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
Po pertraukos reikalų ėmėsi Harry Kane`as. Iš pradžių anglas realizavo 11 m. baudinį, o sužaidus valandą jis įvartį pelnė ir smūgiu galva.
Pranašumą „Bayern“ komandai atnešė Luisas Diazas. Jis po puikios atakos iš arti nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
Rungtynių pabaigoje ramybę „Bayern“ gretose sudrumstė Michaelas Olise. Jis gavo geltoną kortelę už pražangą, o iškart po jos metė kamuolį į varžovo veidą, kas buvo įvertinta antrąja geltona kortele.
Už tai Miuncheno atstovai buvo nubausti. Paskutinę reguliaraus žaidimo laiko minutę Hermanas Johanas Haugenas atstatė lygybę šiose rungtynėse.
„Viking“ komandai tai buvo pirmasis taškas turnyre, o „Bayern“ po dviejų turų turi 4 taškus.
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