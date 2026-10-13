„Arsenal“ dominavo prieš „Lille“ ir iškovojo antrą pergalę UEFA Čempionų lygoje

Antrajame ture Mikelio Artetos vadovaujama komanda lengvai susitvarkė su „Lille“ komanda. Jie 3:0 sutriuškino varžovus iš Prancūzijos.
Pralaužti oponentų vartus „Arsenal“ sugebėjo sužaidus valandą. Iš aštraus kampo Jurrienas Timberis sugebėjo pataikyti į vartus taip, kad vartininkas savo komandos neišgelbėjo.
Pranašumą savo komandai po trijų minučių padvigubino Eberechis Eze. Jis smūgiu vienu prisilietimu pataikė tiksliai į tolimąjį vartų kampą.
Įsismaginę „Arsenal“ atstovai nesiruošė sustoti. Dar po kelių minučių įvartį jau šventė Bukayo Saka.
Po dviejų turų „Arsenal“ turi 6 taškus ir yra viena iš pirmaujančių komandų.
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