Masiulis: apie nesėkmę Stambule ir kūrybos trūkumą

„Fiziškumas lėmė daug, apie tai kalbėjau ir pernai. Jie buvo greitesni, fiziškesni, turime tai priimti ir eiti į priekį“, – sakė jis.
– Kas leido varžovams taip įspūdingai atakuoti?
– Jie turi daug talento, kažkur rizikavome, bet jei jie ginasi ir taip pataiko, yra sunku žaisti. Kai kuriose situacijose galėjome susiginti geriau ir neduoti tų lengvų taškų.
– Grigonis sakė, kad žaidimas nesiklijuoja. Kur esminės problemos?
– Viena problemų Nigelo nebuvimas, mums sekasi sunkiai. Norisi daugiau kamuolio judėjimo, kūrybos, bet nėra lengva tai išgauti. Norime įmesti daugiau kamuolį JV, bet to nesugebėjome, reikia mokėti tai padaryti. Kūrybos norisi daugiau.
– Prieš savaitę Lessortas dominavo prieš „Fenerbahče“, kas labiausiai tai trukdė daryti „Žalgirio“ aukštiems žmonėms?
– Susideda viskas. Lessortas ir JV yra skirtingi žaidėjai, aplink juos yra skirtingi žaidėjai. Nereikia žiūrėti, tik kad JV nepristatome kamuolio – šiaip kamuolys nejudėjo. Jie gynėsi fiziškai, išmušė mus iš situacijų ir mes strigome – tai Eurolyga.
– Fiziškumo vyruose atrodo yra, bet ko trūksta?
– Čia kalba eina ne tiek apie priekinę liniją, o gynėjų fiziškumą. Mus išstumia iš mūsų situacijų, greičiai kiti, nors panašius derinius žaidžiame, jiems sekasi geriau.
– Kaip į rotaciją įsilieja Lee?
– Jis mėnesį nesportavo, dabar yra pasiruošimo etape. Jam nelengva, žaidžia daug rungtynių, jaučiasi ir fizinis, ir psichologinis nuovargis. Tikime, kad jis bus vis geresnis.
– Ar randate priežasčių, kodėl kol kas stringa Lo?
– Jis ir pernai nebuvo labai stabilus, buvo rungtynių, kai davė. Tikime juo ir jis žino, mato, kad gali duoti daugiau.
– Iš ko tikitės didžiausio pasistiebimo?
– Iš įžaidėjų. Tas pats Marius nežaidžia įžaidėju turbūt 5–6 metus, nėra lengva, turime su tuo gyventi. Su kiekvienomis rungtynėms manau, bus lengviau, laukiame Nigelo.
– Sirvydis šiandien buvo pozityvas?
– Jis tikrai naudojasi šansais, kuriuos gauna, turime jam rasti laiko. Šiandien jis buvo vienas pozityvesnių dalykų.
– Kas svarbiausia iki kitų savaitės rungtynių?
– Visada sakau: kai laimi – smarkiai nesidžiauk, kai pralaimi – nėra kada liūdėti. Taip, skaudus pralaimėjimas, bet žinome, kad rungtynių daug ir svarbios bus penktadienį, kuriose tikimės rodyti žymiai geresnį krepšinį.
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