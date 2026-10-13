„Real“ iškovojo pergalę prieš „Armani Olimpia“ ir gilino varžovų pralaimėjimų seriją Eurolygoje

Sužaidus 17 minučių rezultatas dar buvo lygus (39:39), bet „Real“ per likusį laiką pelnė 14 taškų, praleido vos 1 ir įpusėjus mačui turėjo jau dviženklį pranašumą – 53:40.
Po didžiosios pertraukos svečiai tęsė savo gero žaidimo bangą ir dar vienas spurtas 10:2 leido skirtumui perkopti 20 taškų žymą – 63:42. „Armani Olimpia“ rodė charakterį ir ketvirtajame kėlinyje dar priartėjo iki 79:90, tačiau rimtesnės intrigos atkurti nesugebėjo.
„Armani Olimpia“: Leandro Bolmaro 21 (3/4 tritaškiai, 5 rez. perd.), Devonas Hallas 17, Garrisonas Mathewsas 14 (4/6 tritaškiai), Mosesas Wrightas 11.
„Real“: Theo Maledonas 16, Andresas Felizas 15 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 24 naud. bal.), Facundo Campazzo 13 (3/6 tritaškiai, 6 rez. perd.), Damianas Jonesas 12 (2/3 tritaškiai), Walteris Tavaresas 10 (6 atk. kam.).
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