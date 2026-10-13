Obradovičiaus vadovaujamas „Panathinaikos“ iškovojo dar vieną pergalę Belgrade

Šeimininkams atsilaikyti pavyko pirmajame kėlinyje, kuris baigėsi lygiosiomis – 16:16. Taip pat pusę antrojo ketvirčio, bet PAO sugebėjo truktelėti į priekį ir pirmąją mačo dalį baigti su 7 taškų atsarga – 35:28.
Iškart po didžiosios pertraukos „Panathinaikos“ spurtavo 11:0 ir susikrovė solidų pranašumą (46:28), kuris buvo perkopęs ir 20 taškų ribą – 55:34. „Partizan“ ketvirtojo ketvirčio pradžioje buvo priartėjusi iki 41:55, bet Graikijos grandas greitai vėl nutolo (64:45) ir ramiai užbaigė rungtynes.
„Partizan“: Kevarriusas Hayesas 10, Tonye Jekiri 9 (7 atk. kam.), Lamaras Stevensas (6 atk. kam.) ir Carlikas Jonesas po 8.
„Panathinaikos“: Nigelas Hayesas-Davisas 14, Juancho Hernangomezas 10, Brancou Badio 9, Sylvainas Francisco 8 (1/6 tritaškiai, 5 rez. perd.).
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