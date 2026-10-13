Sedekerskis – naudingiausias „Baskonia“ žaidėjas pralaimėtose rungtynėse

Lietuvio ekipa namie 79:93 (23:23, 20:19, 19:26, 17:23) nusileido Dubajaus „Dubai“ (3/2).
Baskai atsilaikė iki ilgosios pertraukos (43:44), tačiau antroje mačo dalyje anksti paleido varžovus ir atsitiesti nesugebėjo.
T.Sedekerskis pasirodė starto penkete ir per 24 minutes surinko 13 taškų (4/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus ir perimtą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, pražangą bei 18 naudingumo balų.
Lietuvis buvo efektyviausias baskų žaidėjas.
„Baskonia“ dvigubą savaitę baigs Bolonijoje, Dubajaus ekipa aplankys Milaną.
„Baskonia“: Tadas Sedekerskis 13 (4/4 dvitaškių), A.J.Lawsonas 12 (2/8 tritaškių), Chrisas Duarte 11 (3/6 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Marcio Santosas 10 (6 atk. kam.), Rodionas Kurucas 9.
„Dubai“: Filipas Petruševas 17, Mfiondu Kabengele 16 (10 atk. kam.), Dwayne’as Baconas 15 (5 rez. perd.), Elie Okobo 14 (4 rez. perd.), Mamadi Diakite 11 (4/4 dvitaškių).
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